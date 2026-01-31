صنز يكسر سلسلة انتصارات كافالييرز في دوري السلة الأميركي

واشنطن (أ ب)

سجّل ديلون بروكس 27 نقطة، ليقود فريقه فينيكس صنز للفوز على كليفلاند كافالييرز 126/ 113، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأوقف سلسلة انتصارات كافالييرز في خمس مباريات متتالية، وهي الأفضل له هذا الموسم.

وحقق فينيكس ثلاثة انتصارات متتالية، رغم غياب هدافه ديفين بوكر بسبب التواء في الكاحل. وأضاف جوردان جودوين 17 نقطة وكولين جيلسبي 16 نقطة لفريق صنز، الذي حقق انتصاره الثلاثين مقابل الخسارة في 19 مباراة.

وعاد جالين جرين من إصابة في العضلة الخلفية للعب مباراته الخامسة هذا الموسم. وسجل جرين، الذي تم التعاقد معه من هيوستن ضمن الصفقة التي انتقل بموجبها كيفن دورانت إلى روكتس، 11 نقطة خلال 15 دقيقة ونصف من اللعب.

وسجل دياندري هانتر 17 نقطة، وأضاف كلٌّ من دونوفان كيتشيل وجايلون تيسون 16 نقطة لفريق كافالييرز.

يُذكر أن هذه هي الخسارة الحادية والعشرون لكافالييرز هذا الموسم، مقابل الفوز في 29 مباراة. وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجلوس ليكرز على واشنطن ويزاردز 142/ 111، وأورلاندو ماجيك على تورنتو رابتورز 130/ 120، ونيويورك نيكس على بورتلاند ترايل بليزرز 127/ 97.

كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على ممفيس جريزليز 114/ 106، وبوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينجز 112/ 93، ودنفر ناجيتس على لوس أنجلوس كليبرز 122/ 109، وبروكلين نتس على يوتا جاز 109/ 99، وديترويت بيستونز على جولدن ستيت واريورز 131/ 124.