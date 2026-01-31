الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 أرقام مزدوجة لدونتشيتش في فوز «ليكرز» على «ويزاردز»

3 أرقام مزدوجة لدونتشيتش في فوز «ليكرز» على «ويزاردز»
31 يناير 2026 11:42

لوس أنجلوس (رويترز)
حقق لوكا دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة السادسة هذا الموسم، بعدما سجّل 37 نقطة، وأرسل 13 تمريرة حاسمة لزملائه، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز لفوز ساحق 142-111 على مضيفه واشنطن وايزرادز في مباراة أقيمت الليلة الماضية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ولم يظهر على دونتشيتش أي تأثر بالإصابة التي تعرّض لها بعد سقوطه من أرضية ملعب كليفلاند المرتفعة يوم الأربعاء، إذ حقق الأرقام الثلاثة المزدوجة مع ​نهاية الشوط الأول.
وفرض ليكرز هيمنته على المباراة مبكراً بفضل إيقاع دونتشيتش السريع، إذ سجل تسع نقاط متتالية، دون استقبال أي نقطة في منتصف الربع الأول، ليتقدم الفريق 20-11. ​ولم يتنازل لوس أنجلوس عن تقدمه منذ ذلك الحين، واستمر في ⁠توسيعه فيما تبقّى من المباراة. 
وامتلك ليكرز ثلاثة لاعبين سجلوا 20 نقطة على الأقل في المباراة، بعدما أحرز دياندري أيتون 25 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، فيما أضاف ليبرون جيمس 20 نقطة وقدّم ست تمريرات حاسمة، بينما لم يتخط أي لاعب من واشنطن حاجز 17 نقطة التي أحرزها مالاكي برانهام من على مقاعد البدلاء.
ومنح الهجوم الكاسح لوس أنجلوس ثاني أعلى رصيد نقاط له هذا الموسم، ⁠بعد مباراة واحدة فقط من تلقي ليكرز لأسوأ خسارة له هذا العام بفارق ⁠30 نقطة أمام كليفلاند.
وفي ​باقي مباريات الليلة الماضية، سجل كيد كانينجهام 29 نقطة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة ليقود ديترويت بيستونز لتجاوز انتفاضة جولدن ستيت وريورز في الربع الرابع، والانتصار 131-124 في سان فرانسيسكو.
وأضاف جالين دورين 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة لبيستونز متصدر ترتيب القسم الشرقي، والذي تقدم بفارق وصل إلى 20 نقطة مطلع الربع الثالث الذي تعرض فيه ​ستيفن كري نجم جولدن ستيت لإصابة في الركبة ‍ليغادر الملعب.
وأحرز ديزموند بين 16 نقطة في الربع الرابع من أصل 32 نقطة له في المباراة، وسجل سبع رميات ثلاثية في أفضل أرقامه هذا الموسم، ليقود أورلاند ماجيك للفوز 130-120 على تورونتو رابتورز.
وفاز بوسطن سيلتيكس 112-93 على ضيفه سكرامنتو ‍كينجز، بعدما سجل له بايتون بريتشارد 29 نقطة. ليتجنب الفريق الخسارة الثانية ⁠على التوالي في ملعبه، وتلقى الفريق الزائر الهزيمة الثامنة ​على التوالي.
وسجل الشاب إيجور ديمين 25 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليقود بروكلين نتس للفوز 109-99 على يوتا جاز.
وعاد نيكولا ‍يوكيتش بعد غيابه عن 16 مباراة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر، ليحرز 31 نقطة ويستحوذ على 12 كرة مرتدة ويقود دنفر ناجتس للفوز 122-109 على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز.

