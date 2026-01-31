الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
انطلاقة عالمية لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية من أستراليا

انطلاقة عالمية لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية من أستراليا
31 يناير 2026 12:27

نيو ساوث ويلز (وام)
استضافت أستراليا الجولة الأولى من النسخة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي انطلقت في حديقة ويلينجا بمنطقة باولي بوينت في ولاية نيو ساوث ويلز، بمشاركة مجموعة من الخيول وملّاكها من مختلف أنحاء البلاد، في محطة جديدة تؤكد الحضور المتنامي للبطولة على الساحة العالمية، وقيمتها الفنية والتراثية.
وتوّج الفائزين الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.
وأحرزت المهرة «سيميون سيفريت» لمربط سيميون، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني «ماري إم أي» لجريج وجان فاريل، فيما حلت ثالثة «زارهميلا ليدي دومنيك» لبيتر هورنبي.
وحصدت «فيتوريا أم أي» لجريج وجان فاريل، ذهبية المهرات، وجاءت ثانية «منيرة الحسن» لكاي إدوارد، وحصلت على اللقب البرونزي «نيتاكا أف أف» لكيت ودويل ديرتيل.
وذهب اللقب الذهبي للأمهار أعمار السنة إلى «باروك ام اي» لجريج وجان فاريل، وجاء ثانياً «سيناتور أف أف» لكانديس، فيما حصل على اللقب البرونزي «اثول هيل ترو باشون» لميشيل بيشوب.
وتوشّحت «سيميون شيفا» لمربط سيميون، باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في الوصافة «سافير أم أي» لجريج وجان فاريل، بينما كان البرونز من نصيب «جافليا أف أف» لكيت ودويل ديرتيل.
وتصدّر بطولة الأمهار، ونال اللقب الذهبي «كيلاري أوليسيس» لكيلي ماسون، وحل ثانياً «ريكويم آر بي أس» نيكي فريسبي، فيما أحرز «دي أيه دومنيكو» لنيكول ماري ووليام هنيركوس، اللقب البرونزي.
واعتلى «يوبكيوتس أيه أيه جيه» لاليسا وكريستوفر روزوول، صدارة الفحول محرزاً اللقب الذهبي، ونال اللقب الفضي «إيكوز أوف تومورو» لروبني روجرز، فيما حصل «زارهميلا مافريك» لبيتر هورنبي على اللقب البرونزي.
وحققت الجولة الأولى في أستراليا نجاحاً كبيراً، يجسّد المستوى التنظيمي المتطور، وقوة المشاركة، وتنامي الاهتمام بكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، سواء من حيث عدد الخيول المشاركة أو تنوع الملاك والمربين، بما يعزّز من حضور البطولة كمنصة عالمية للاحتفاء بجمال الخيل العربية وأصالتها.
يُذكر أن جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية شهدت مشاركة 791 خيلاً تعود لنحو 460 مالكاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 3 ملايين و986 ألف درهم، فيما بلغ عدد الخيول الفائزة 488 خيلاً، وعدد الملاك الفائزين 342 مالكاً، في تأكيد واضح على المكانة الدولية المتنامية التي تحظى بها البطولة، والدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة الخيل العربية على خريطة الجمال العالمية.
وتأتي النسخة الثالثة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية، حيث تقام جولات هذه النسخة في جميع قارات العالم، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ملّاك ومربي الخيول العربية حول العالم، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بما يجسّد ريادة دولة الإمارات في صون إرث الخيل العربية والارتقاء به عالمياً.

