الرياضة

بني ياس والعين والنصر والجزيرة إلى «البلاي أوف» في دوري الطائرة

بني ياس والعين والنصر والجزيرة إلى «البلاي أوف» في دوري الطائرة
31 يناير 2026 16:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حسمت أندية بني ياس والعين والنصر والجزيرة، على التوالي، المراكز الأربعة الأولى في ختام المرحلة الأولى من الدور العام لمسابقة دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، لتتأهل إلى المرحلة الثانية بنظام «البلاي أوف» في طريق المنافسة على اللقب، فيما تلعب أندية شباب الأهلي والوصل وحتا وعجمان على المراكز من الخامس وحتى الثامن.
وشهد ختام المرحلة الأولى، مساء أمس، إقامة أربع مباريات ضمن الأسبوع الـ14 من الدور الثاني، حيث تفوّق بني ياس على ضيفه الوصل 3-1، فيما خسر العين أمام الجزيرة 2-3 بعد مباراة مثيرة، وتخطّى النصر ضيفه حتا بالفوز 3-0، كما فاز شباب الأهلي على عجمان بثلاثة أشواط نظيفة.
وتصدّر بني ياس جدول الترتيب العام في ختام المرحلة الأولى برصيد 30 نقطة، متفوّقاً بفارق المواجهات على العين الوصيف بالرصيد ذاته، وجاء النصر ثالثاً برصيد 28 نقطة، والجزيرة رابعاً بـ 26 نقطة، تلتها أندية شباب الأهلي والوصل وحتا وعجمان.
وحدّد اتحاد الطائرة مساء الجمعة المقبل موعداً لانطلاق مباريات المرحلة الإقصائية «البلاي أوف»، بمواجهات بني ياس والجزيرة، والعين والنصر، إلى جانب مباريات تحديد المراكز بمواجهتي شباب الأهلي وعجمان، والوصل وحتا، على أن تُقام مباريات الإياب في 10 فبراير، فيما تُلعب المباريات الفاصلة يوم 13 فبراير على ملاعب الفرق الأعلى ترتيباً في المرحلة الأولى عند الحاجة.
ويقضي نظام المسابقة في المرحلة الثانية بلعب الفرق الأربعة المتأهلة مباريات إقصائية ذهاباً وإياباً، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، على أن يتواجه الفائزان لتحديد البطل والوصيف، فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

من ناحية أخرى تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة اجتماعها العادي لعام 2026، في الخامسة من مساء غد، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، ويتضمن جدول الأعمال استكمال المقعد الشاغر الخاص بالمرأة في مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024–2028.

