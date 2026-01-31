كأس رئيس الدولة.. شباب الأهلي مع خورفكان والوحدة يخشى مفاجآت «يونايتد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل منافسات الدور ربع النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، غداً، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد في إمارة عجمان عند الساعة 17:15، فيما يلتقي في المباراة الثانية الوحدة ويونايتد، الممثل الوحيد لأندية دوري الدرجة الأولى، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن يُختتم الدور ربع النهائي مساء الاثنين بمواجهة بني ياس والجزيرة على استاد آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 18:35.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، يتطلع شباب الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، ومتصدّر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، وتعويض إخفاقه في المنافسة على ألقاب كأس سوبر إعمار، ودرع السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب خروجه المبكّر من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي.

وكان «الفرسان» قد حجزوا مقعدهم في ربع نهائي «الكأس الأغلى» بفوز صعب على مضيفهم البطائح بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بن محمد بالشارقة ضمن دور الـ16.

ولن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة أمام خورفكان، الذي تجاوز بدوره عقبة كلباء في «ديربي الساحل الشرقي» ضمن دور الستة عشر بالفوز 2-0، قبل أن يحصد دفعة معنوية جديدة عقب فوزه الأخير في الدوري على مضيفه الوصل 1-0، في المباراة الأولى لمدربه الجديد الكرواتي دامير كرزنار.

وعلى استاد هزاع بن زايد في العين، يأمل الوحدة، صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، في تجنّب مفاجآت منافسه يونايتد، متصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة، قبل جولة واحدة على ختام الدور الأول.

وكان «العنابي» قد تخطّى منافسه الظفرة 3-1 بعد التمديد، في مباراة دور الستة عشر، فيما حقق يونايتد، بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما أطاح بمضيفه الشارقة، حامل عشرة ألقاب، بالفوز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مفاجأة من العيار الثقيل.