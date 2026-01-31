التوقعات تصدم عمالقة الليجا.. تعرّف على المرشح الأبرز للفوز بالأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

رسمت شبكة «أوبتا» للإحصاءات صورةً واضحةً عن المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، فالمرشح الأبرز وفقاً للأرقام ليس إسبانياً.

ورغم أن ثلاثي إسبانيا المتبقّي في البطولة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لديهم فرص حقيقية للتأهل للأدوار المقبلة، إلا أن حظوظهم في رفع كأس دوري أبطال أوروبا أقل بكثير، ويظهر أرسنال كأكثر الفرق حظوظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بنسبة 30.64%، متفوقاً بفارق كبير على باقي الفرق. لا يكتفي الفريق الإنجليزي بتصدر الترتيب المتوقع، بل يهيمن أيضاً على جميع الأدوار الإقصائية، 86.99% فرصة الوصول إلى ربع النهائي، و64.49% إلى نصف النهائي، و47.55% إلى النهائي، وفقاً لشبكة «أوبتا»، يُعد أرسنال الفريق الأكثر اكتمالاً في الساحة الأوروبية الحالية.

ويأتي عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية كأبرز المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 15.0%، يليه مانشستر سيتي (10.99%) وليفربول (8.77%)، وتشيلسي (7.25%)، ثم برشلونة (7.24%)، وباريس سان جيرمان (4.94%).

هذا هو الواقع الذي تعمل فيه الفرق الإسبانية، حيث ترجح كفة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني، ويعد برشلونة النادي الوحيد من الدوري الإسباني القادر على المنافسة على اللقب.

ويُعد برشلونة الأفضل بين الفرق الإسبانية الثلاثة في المحاكاة الإجمالية، حيث تبلغ احتمالية وصوله إلى ربع النهائي 58.59%، واحتمالية وصوله إلى نصف النهائي 36.14% تقريباً. بل وتمنحه «أوبتا» فرصة 15.56% للعب في المباراة النهائية.

فيما يبدو ريال مدريد في مرتبة أدنى في هذا الترتيب، حيث تبلغ فرص تأهله إلى دور الـ16 نسبة 67.61%، وهي نسبة جيدة، لكنها بعيدة كل البُعد عن اليقين المطلق الذي تتمتع به الفرق الكبرى. ومن هنا، يصبح المنحنى أكثر انحداراً، بنسبة 30.56% فرصة الوصول إلى ربع النهائي، و10.03% إلى نصف النهائي، و4.44% للعب في النهائي، و1.66% فقط للفوز باللقب.

بينما الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأتلتيكو مدريد، حيث تشير توقعات إلى احتمالية 65.12% لبلوغه دور الـ16، وهي نسبة تقارب نسبة ريال مدريد، لكن فرصه بعد ذلك ضئيلة للغاية، 25.78% لبلوغ ربع النهائي، و9.18% لنصف النهائي، و2.73% للعب في النهائي، و0.86% فقط للفوز باللقب.

ويظهر أتلتيكو مرة أخرى كفريق يصعب هزيمته، قادر على منافسة أي فريق، لكن «أوبتا» لا تتوقع أن يتأهل من الأدوار الإقصائية إلى النهائي.

ولكن الأمور لا تسير دائماً وفقاً للأرقام والتوقعات في دوري أبطال أوروبا، ولكن عندما تشير البيانات إلى أن فرصة العمالقة الثلاثة في حصد اللقب ضعيفة، فإن الرسالة واضحة، مضمونها لكي يكون للنهائي نكهة إسبانية، سيتعين على أحدهم أن يكسر العديد من التوقعات خلال مشواره.