كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو.. بني ياس يخطف الصدارة في اليوم الأول

أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات اليوم الأول من كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، والتي أقيمت اليوم في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، وسط أجواء تنافسية حافلة بالحماس، وحضور جماهيري وأسري كبير، عن تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، فيما حلّ نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثالث، في مؤشر على تقارب المستويات وارتفاع نسق المنافسة بين اللاعبات.

وشهد اليوم الأول نزالات قوية لفئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بمشاركة لاعبات يتطلعن إلى اعتلاء منصة التتويج، حيث عكست المنافسات مستويات فنية متقدمة تعكس حجم الجاهزية والاستعداد الذي سبق البطولة.

وامتد تأثير المنافسات إلى المدرجات، إذ شكّل الحضور الأسري عنصراً أساسياً في المشهد، في صورة جسّدت العلاقة الوثيقة بين الرياضة والأسرة، والدور الذي تلعبه الأسرة في تحفيز اللاعبات ومنحهن الثقة والدافع للتألق، بما يتناغم مع توجهات الدولة في «عام الأسرة».

حضر المنافسات يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال.

وقال يوسف عبدالله البطران، إن اليوم الأول من منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو يعكس مستوى التطور والنمو، الذي بلغته رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، سواء من حيث الأداء الفني للاعبات أو من خلال المشهد المجتمعي المصاحب للمنافسات، مؤكداً أن الحضور الأسري الكبير في المدرجات يقدّم دلالة واضحة على أن رحلة التميز الرياضي للاعبات، لا تنفصل عن دعم الأسرة ومساندتها المستمرة.

وأضاف: البطولة تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تعمل على إعداد اللاعبات في بيئة تنافسية حقيقية، تساعدهن على تطوير مهاراتهن واكتساب الخبرة والثقة بالنفس، كما تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الأندية والأكاديميات في بناء قاعدة قوية من المواهب النسائية القادرة على المنافسة بثبات في مختلف الاستحقاقات.

من جانبها، أكدت السيدة آمنة سليمان العامري، والدة اللاعبتين سلامة وميثا بن وائل، أن أجواء البطولة تعكس قيمة تتجاوز إطار المنافسات، مشيرة إلى أن وجود الأسرة في المدرجات لمساندة اللاعبات يشكل جزءاً من رحلتهن الرياضية، ويعزز ثقتهن بأنفسهن، ويمنحهن دافعاً إضافياً لتقديم أفضل أداء.

وقالت اللاعبة ميرا الهنائي من أكاديمية أدما، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في فئة تحت 12 عاماً وزن 32 كجم، إنها شعرت بالفخر بوجود عائلتها في المدرجات، مؤكدة أن دعمهم منحها حماساً كبيراً لتقديم أفضل ما لديها وتحقيق الميدالية الذهبية.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بمواجهات فئتي تحت 18 عاماً والكبار، وسط توقعات بمزيد من النزالات القوية والتفاعل الجماهيري.