الأحد 1 فبراير 2026
أبرز الأخبار
الرياضة

المهيري يحلّق بجائزة الـ 4 نجوم في «الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز»

31 يناير 2026 17:57

الشارقة (الاتحاد)
حقق الفارس الإماراتي الشاب حميد عبد الله المهيري فوزاً غالياً على صهوة الفرس الرائعة «أرجنتينا دو كريسكر زد»، في منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، والتي أقيمت في بطولة الشارقة كأس الأمم، وجاءت المنافسة بمسار حواجزه بارتفاع 145 سم، وتنافس فيها 30 مشاركاً، نجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وأفضل زمن سجّله الفارس حميد، خلال 62.61 ثانية نال به جائزة المركز الأول، وجاء ثانياً السوري محمد مغيث الشهاب، بزمن 65.34 ثانية، وثالثاً البرتغالي رادريجو جيستيرا، خلال 65.37 ثانية.
وأحرز الفارس البلجيكي كونستانت بيشن لقب جولة لونجين بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، على حواجز الـ 145 سم، حيث أكمل الجولة مع الفرس «دياز دو ثوت» في 66.06 ثانية، وثانياً حل الألمان يكريستيان هيلمان، ومن خلفه الألمانية صوفي هينرز.
واجتذبت منافسة الجولة الواحدة، في البطولة الدولية فئة النجمة الواحدة، على حواجز الـ 110 سم، 126 متنافساً، ليتوّج بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي علي مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر»، بزمن 52.28 ثانية، وثانية حلت الهندية ميشا خان ثم الفارسة الإماراتية صليحة الكتبي.
وحاز جائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين من فئة النجمة الواحدة بحواجز ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 60 مشاركاً، البريطاني كريستوفر فرازر مع الفرس «كاريندا اس»، خلال 35.61 ثانية.
قاد الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي الفرس «مايسلف اف زد» إلى صدارة ختام البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، متفوقاً على51 خيلاً، حيث فاز بفارق التوقيت مع الفرس «مايسلف اف زد» في 42.70 ثانية، وتبعه الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي، وحلّ الأردني أحمد منصور ثالثاً.
وتوّج الشبل الإماراتي الفارس الشيخ صالح بن سلطان الشرقي بجائزة كأس الأشبال الدولية بحواجز الـ 110 سم، بعدما تصدّر مع الفرس «كورلين»، وبزمن التمايز 29.97 ثانية، والمركز الثالث جاء أيضاً من نصيب فرسان الإمارات الأشبال، وتوّج به الفارس محمد عبد الله العويس، وذهب المركز الثاني إلى الفارسة الألمانية لوسي شميث.

