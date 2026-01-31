ريباكينا «الجليدية» تثأر من سابالينكا وتحرز لقب أستراليا للتنس

ملبورن(أ ف ب)

حافظت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على أعصابها، الجليدية أصلاً، وثأرت من المصنّفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا وتغلبت عليها في نهائي مثير في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، محرزة لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى.

وحافظت المصنّفة الخامسة وصاحبة الإرسال القوي، على رباطة جأشها لتحسم المواجهة 6-4، 4-6، 6-4 على ملعب رود ليفر في ملبورن بعد ساعتين و18 دقيقة.

وكان ذلك رداً على خسارتها نهائي 2023 أمام سابالينكا، في مواجهة جمعت بين اثنتين من أقوى ضاربات الكرات في تنس السيدات.

وأضافت ريباكينا (26 عاماً)، المولودة في موسكو، لقب ملبورن إلى تتويج ويمبلدون على العشب عام 2022.

ورغم هدوئها الخارق، قالت ريباكينا إنها شعرت بالتوتر عندما خسرت المجموعة الثانية، رغم أنها لم تُظهر ذلك، وكذلك حين كانت تستعد لإرسال الكرة لحسم المباراة "كان قلبي ينبض بسرعة كبيرة بالتأكيد، حتى لو لم يبدُ ذلك على وجهي".

وتابعت "في الداخل كانت هناك الكثير من المشاعر".

وكانت خيبة جديدة لسابالينكا في نهائي بطولة كبرى، إذ توّجت في فلاشينج ميدوز العام الماضي للمرة الثانية، لكنها خسرت نهائي رولان جاروس ونهائي ملبورن.

ودخلت ابنة السابعة والعشرين النهائي الرابع لها توالياً في أستراليا المفتوحة وهي في أفضل حالاتها، لكنها غادرت الملعب ودموعها في عينيها، لخسارتها مرة ثانية توالياً بعد 2025 أمام الأميركية ماديسون كيز.

قالت ابنة مينسك بأسى "لنأمل أن يكون العام المقبل أفضل بالنسبة لي".

ومع إغلاق سقف الملعب بسبب الرذاذ، كسرت ريباكينا الإرسال مباشرة ثم ثبتت تقدمها بسهولة 2-0.

وواجهت ريباكينا فرصتين لكسر إرسالها عند 4-3، لكنها استعادت إيقاع إرسالها وأسقطت إرسالاً ساحقاً لتنقذ الموقف، تاركة سابالينكا محبطة.

وبدت ريباكينا في قمة تركيزها، وحسمت المجموعة الأولى في 37 دقيقة من أول نقطة حاسمة، بعدما أرسلت سابالينكا الكرة بعيداً.

ومن اللافت أن هذه كانت أول مجموعة تخسرها سابالينكا في عام 2026.

وجاء الشوط الثاني من المجموعة الثانية حماسياً، إذ أنقذت ريباكينا ثلاث فرص لكسر إرسالها في معركة امتدت عشر دقائق.

وظلّ اللعب يسير مع الإرسال حتى جاءت الشوط السابع الذي شهد أفضل تبادل في المباراة، ونجحت سابالينكا في التقدّم 4-3.

وارتفع منسوب التشويق سريعاً، وحصلت المصنفة الأولى على ثلاث فرص لحسم المجموعة عند 5-4 على إرسال ريباكينا، ونجحت في استغلال الأولى لتفرض مجموعة فاصلة.

وبدا أن سابالينكا في طريقها للسيطرة وحسم اللقب عندما كسرت إرسال منافستها وتقدمت 2-0، ثم ثبّتت إرسالها لتتقدم 3-0.

وظهرت ريباكينا، التي لم تخسر أي مجموعة في طريقها إلى النهائي، متوترة على غير عادتها.

لكنها استعادت رباطة جأشها وقلّصت الفارق ثم كسرت إرسال سابالينكا، لتعود إلى المباراة وتبتسم ابتسامة خفيفة.

وعند 3-3 بدأ اللقب يتأرجح بينهما.

لكن ريباكينا التي استعادت زخمها كسرت الإرسال لتتقدم 4-3، ثم ثبتت إرسالها لتقترب خطوة من الفوز.

وحسمت اللقب بإرسالها السادس الساحق في المباراة.

وكانت اللاعبتان قد تواجهتا 14 مرة سابقاً، فازت سابالينكا بثمان منها.

ودخلت سابالينكا المباراة بصفتها المرشحة الأوفر حظاً، لكن ريباكينا كانت من أفضل اللاعبات أداء في الأشهر الأخيرة، وقد تغلبت عليها أيضاً في نهائي بطولة دبليو تي أيه الختامية.

وفي ملبورن، فازت ريباكينا على المصنفة الثانية البولندية إيجا شفيونتيك في ربع النهائي، وعلى المصنفة السادسة الأميركية جيسيكا بيجولا في نصف النهائي.

يُذكر أن ريباكينا اختارت اللعب تحت العلم الكازاخستاني عام 2018 حين كانت لاعبة غير معروفة في التاسعة عشرة من عمرها، لأسباب مالية.