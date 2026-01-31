«هاتريك» لسيمار في الحفل الثامن بمضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)



خطف المدرب المتصدر بوبات سيمار الأضواء بتحقيق ثلاثية «هاتريك» ضمن فعاليات حفل السباق الثامن لمضمار جبل علي، الذي أقيم اليوم ضمن الموسم 2025-2026، والذي تألف من ثمانية أشواط بمشاركة 97 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

شهد السباق المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير السباقات، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وسجلت المهرة «مخيفة» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي أولى انتصاراتها حين فازت بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج الإمارات» بعمر أربع سنوات.

وخطف «بوردر إيدج» لنقابة انيتوفور ذا صن، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق بن دسمال - سباق داعم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة، تكافؤ (0-85) للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق.

وحصد «اجتياح» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب سباق السرعة ليوم السباق الأيرلندي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات.

وحصد «بيلي ويبستر» لـ«أكارم للسباقات»، بإشراف دووج واتسون، وبقيادة باتريك دوبس جائزة الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على لقب كأس طعم كيلدير للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80 - 105) بعمر ثلاث سنوات فما فوق.

وأكد «إكسل باور» لمحمد راشد بن غدير، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، حسن ترشيحه بفوز سهل بالشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، على لقب سباق جاين إكواين نيوتريشن الدولي تكافؤ (70-95) للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.

وقلب «أوماها فرونت» لسوتيد وبوتيد ماي فيوتشر تشامبيونز، بإشراف بوبات سيمار «ثنائية»، وقيادة أندرو سلاتري التوقعات في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق غوفز للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للخيول من عمر ثلاث سنوات.

ومنح «ديوارز تشويز» لاوبيولينس ثرابريد، الثلاثية للمدرب بوبات سيمار، والثنائية للفارس تاج أوشي، بفوز خاطف في الشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق التسويق الأيرلندي للخيول الأصيلة تكافؤ (0-80) من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

واختتم «ناشونال انترست» لفيكتورياس فوريفر، بإشراف فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز الفوز بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر على لقب سباق كورا، حيث تُصنع الأبطال - سباق داعم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة شمال وجنوب الكرة الأرضية من عمر 4 سنوات فما فوق، وعمر 3 سنوات.