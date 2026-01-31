الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة «مبادلة للتنس» تضع بادوسا في مواجهة إسبانية خالصة

قرعة «مبادلة للتنس» تضع بادوسا في مواجهة إسبانية خالصة
31 يناير 2026 19:45

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس والتي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مبادلة وماري، انطلاقة متميزة مع أجواء حافلة وحضور جماهيري كبير في الافتتاح.
وشهد مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، توافد أعداد غير مسبوقة من الجماهير للاحتفال بـ «يوم الأسرة»، يوم الافتتاح المجاني الذي جمع بين منافسات الأدوار التمهيدية، ومراسم القرعة الرسمية، وبرنامج ترفيهي متكامل في قرية البطولة.
وانطلقت مباريات التصفيات، حيث تنافست اللاعبات على حجز مقاعدهن في الجدول الرئيسي، فيما جاءت أبرز المحطات اليوم الافتتاحي مع إقامة مراسم القرعة الرسمية، بمشاركة اللاعبة الإندونيسية الأولى جانيس تجين.
وأسفرت مراسم القرعة عن عدد من المواجهات اللافتة في الدور الأول، من بينها مواجهة إسبانية خالصة تجمع المصنفة الثامنة باولا بادوسا بمواطنتها جيسيكا بوزاس مانيرو، فيما تستهل النجمة الفلبينية أليكسندرا إيالا مشوارها بمواجهة حاملة بطاقة الدعوة زينب سونميز.
كما تلتقي الأوكرانية ديانا ياستريمسكا مع البرازيلية بياتريس حداد مايا في مواجهة قوية.
في المقابل، تحصل المصنفة الأولى وحاملة اللقب بليندا بنشيتش على إعفاء من الدور الأول، إلى جانب المصنفة الثانية إيكاترينا ألكسندروفا، والثالثة كلارا تاوسون، والرابعة إيما نافارو.
وتبرز اليوم مواجهة المصنفة الخامسة ليودميلا سامسونوفا مع بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020 سوفيا كينن في الواحدة ظهراً، تليها مواجهة حاملة بطاقة الدعوة أيلا تومليانوفيتش مع المصنفة السادسة ليلى فرنانديز عند الساعة 5:00 مساءً.
وقال نايجل غوبتا، مدير البطولة في ماري: «أسفرت القرعة عن مواجهات مشوّقة منذ الدور الأول، وكان الإعلان عنها باستخدام الصقر لحظة مميزة حقاً لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور. أصبح يوم الأسرة جزءاً أساسياً من هوية البطولة، إذ يجمع بين منافسات قوية في التصفيات وتجربة عائلية متكاملة داخل قرية التنس. ومع تأكيد جدول مباريات غني بالإثارة، نحن متحمسون لانطلاقة هذا الأسبوع ونتطلع إلى بداية منافسات الجدول الرئيسي غداً».
وتستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى 7 فبراير 2026، حيث تجمع بين منافسات بطولة من فئة 500 نقطة على مستوى رابطة محترفات التنس، وبرامج مجتمعية تشمل نهائيات مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة للفئات الناشئة، إضافة إلى النسخة الأولى من بطولة دعوة تنس الكراسي المتحركة.

أخبار ذات صلة
إيالا تستعد لعودة تاريخية في «مبادلة أبوظبي للتنس»
«أدنوك» شريك رئيسي لتحدي صير بني ياس 2026
بطولة مبادلة العالمية للتنس
مجلس أبوظبي الرياضي
مدينة زايد الرياضية
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©