قرعة «مبادلة للتنس» تضع بادوسا في مواجهة إسبانية خالصة

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس والتي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مبادلة وماري، انطلاقة متميزة مع أجواء حافلة وحضور جماهيري كبير في الافتتاح.

وشهد مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، توافد أعداد غير مسبوقة من الجماهير للاحتفال بـ «يوم الأسرة»، يوم الافتتاح المجاني الذي جمع بين منافسات الأدوار التمهيدية، ومراسم القرعة الرسمية، وبرنامج ترفيهي متكامل في قرية البطولة.

وانطلقت مباريات التصفيات، حيث تنافست اللاعبات على حجز مقاعدهن في الجدول الرئيسي، فيما جاءت أبرز المحطات اليوم الافتتاحي مع إقامة مراسم القرعة الرسمية، بمشاركة اللاعبة الإندونيسية الأولى جانيس تجين.

وأسفرت مراسم القرعة عن عدد من المواجهات اللافتة في الدور الأول، من بينها مواجهة إسبانية خالصة تجمع المصنفة الثامنة باولا بادوسا بمواطنتها جيسيكا بوزاس مانيرو، فيما تستهل النجمة الفلبينية أليكسندرا إيالا مشوارها بمواجهة حاملة بطاقة الدعوة زينب سونميز.

كما تلتقي الأوكرانية ديانا ياستريمسكا مع البرازيلية بياتريس حداد مايا في مواجهة قوية.

في المقابل، تحصل المصنفة الأولى وحاملة اللقب بليندا بنشيتش على إعفاء من الدور الأول، إلى جانب المصنفة الثانية إيكاترينا ألكسندروفا، والثالثة كلارا تاوسون، والرابعة إيما نافارو.

وتبرز اليوم مواجهة المصنفة الخامسة ليودميلا سامسونوفا مع بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020 سوفيا كينن في الواحدة ظهراً، تليها مواجهة حاملة بطاقة الدعوة أيلا تومليانوفيتش مع المصنفة السادسة ليلى فرنانديز عند الساعة 5:00 مساءً.

وقال نايجل غوبتا، مدير البطولة في ماري: «أسفرت القرعة عن مواجهات مشوّقة منذ الدور الأول، وكان الإعلان عنها باستخدام الصقر لحظة مميزة حقاً لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور. أصبح يوم الأسرة جزءاً أساسياً من هوية البطولة، إذ يجمع بين منافسات قوية في التصفيات وتجربة عائلية متكاملة داخل قرية التنس. ومع تأكيد جدول مباريات غني بالإثارة، نحن متحمسون لانطلاقة هذا الأسبوع ونتطلع إلى بداية منافسات الجدول الرئيسي غداً».

وتستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى 7 فبراير 2026، حيث تجمع بين منافسات بطولة من فئة 500 نقطة على مستوى رابطة محترفات التنس، وبرامج مجتمعية تشمل نهائيات مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة للفئات الناشئة، إضافة إلى النسخة الأولى من بطولة دعوة تنس الكراسي المتحركة.