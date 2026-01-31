بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية

مدريد (وام)

واصل البرتغالي أنطونيو مورجادو درّاج فريق الإمارات - إكس آر جي تألقه في انطلاقة الموسم، محققاً ثاني صعود له إلى منصة التتويج هذا الأسبوع ضمن سباقات «تشالنج مايوركا»، بعدما أحرز المركز الثاني في سباق «تروفيو سيرا ترامونتانا»، عقب فوزه الأربعاء الماضي بسباق «تروفيو كالفيا».

وجاءت نتيجة مورجادو بعد أداء قوي، إذ لم يتفوّق عليه سوى البلجيكي ريمكو إيفينيبول درّاج فريق ريد بُل - بورا - هانسجروهي، الذي حقق فوزاً منفرداً في سانتواري دي يلوك، في أول مشاركة له على الطرق هذا الموسم، مؤكدًا مكانته كبطل عالم سابق في سباقات الطرق.

وكان مورجادو قد أسهم في حصول فريقه على المركز الرابع في سباق زمن الفرق «تروفيو سيس ساليناس»، قبل أن يثبت في «سيرا ترامونتانا» أنه الأقوى بين المطاردين، مستثمرًا قدرته على التسارع ليحسم المركز الثاني، فيما أنهى زميله في الفريق فيليكس غروسشارتنر السباق في المركز السادس.

وشهد السباق أيضاً تألق الشاب أدريا بيريكاس (19 عاماً)، المنتقل حديثاً إلى الفريق العالمي قادماً من فريق جيل زد، إذ انضم إلى المجموعة المتقدمة على صعود «كول دي بويغ مايور» (5 كم بمتوسط ارتفاع 4.9%)، وأظهر صمودًا لافتًا مكّنه من نيل جائزة القتالية.

وتمكّن بيريكاس من مجاراة بابلو كاستريلو (موفيستار) على صعود «كول دي سولير»، قبل أن يلتحق بهما إيفينيبول بهجوم قوي، لينفرد لاحقاً بالصدارة حتى خط النهاية متقدماً بفارق تجاوز الدقيقة.

وخاض مورجادو (22 عاماً) مطاردة قوية لإيفينيبول، خصوصًا على صعود «كول دي سا باتالا» (8.4 كم بمتوسط ارتفاع 4.9%)، وبقي إلى جانب كريستيان سكاروني (إكس دي إس أستانا) وماثيس رونديل (تيودور برو سايكلينج)، قبل أن يتفوق عليهما ويحسم المركز الثاني، فيما عبر جروسشارتنر خط النهاية بعد خمس ثوانٍ في المركز السادس، ليختتم فريق الإمارات - إكس آر جي يوماً مميزاً.