إيالا تستعد لعودة تاريخية في «مبادلة أبوظبي للتنس»

أبوظبي (الاتحاد)

تدخل الفلبينية أليكسندرا إيالا ملعب مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية مساء الاثنين، لتسجل حدثاً عظيماً لنفسها، حين تواجه التركية زينب سونميز المشاركة ببطاقة دعوة، في الدور الأول من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

بالنسبة للاعبة الفلبينية البالغة 20 عامًا، هي عودة إلى النقطة التي بدأت منها رحلتها في بطولة فئة 500 نقطة عام 2024، وفرصة لكتابة فصل جديد في واحدة من أكثر قصص الصعود لفتًا للانتباه في عالم التنس.

قبل 24 شهراً جاءت إيالا إلى أبوظبي لخوض أول مشاركة لها في بطولة فئة 500 نقطة، وكانت خارج قائمة أفضل 180 لاعبة عالمياً، وتلعب في دولة الإمارات للمرة الأولى. أما في 2026 فتعود وهي ضمن أفضل 50 لاعبة عالمياً، كأول فلبينية تكسر هذا الحاجز في تاريخ الجولة، بعد موسم 2025 مميز هزمت خلاله 3 بطلات من البطولات الأربع الكبرى في أسبوع واحد، وحققت لقبها الأول على مستوى جولة رابطة محترفات التنس، ودوّنت إنجازاً تاريخياً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

"ما زلت أتذكر مباراتي هنا، كانت أمام ماجدالينا فريخ، وكانت محطة مهمة تعلّمت منها الكثير"، قالت إيالا وهي تستعيد لحظة ظهورها الأول في أبوظبي عام 2024. وأضافت "كانت تلك زيارتي الأولى إلى الإمارات، وكل شيء وقتها كان جديدًا علي. منذ ذلك اليوم تغيّرت كثيرًا وتطورت.. والآن سنرى ماذا سيحمل هذا العام."

التطور الذي تشير إليه إيالا لم يكن تدريجياً، بل قفزة واضحة في وقت قصير. مع بداية 2025 كانت في المركز 147 عالمياً، تشق طريقها عبر الأدوار التمهيدية وبطولات 125 نقطة، إلى أن جاءت لحظة الإعلان الحقيقي عن نفسها على الساحة الكبرى في بطولة ميامي المفتوحة خلال شهر مارس، عندما واصلت التقدم حتى وصلت إلى نصف النهائي.

وببطاقة دعوة، قدّمت واحدة من أكثر المسيرات لفتًا للانتباه في البطولة. فازت في مباريات متتالية على يلينا أوستابينكو بطلة رولان جاروس السابقة، ثم على ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة 2025، قبل أن تتفوق على المصنفة 2 عالميا إيجا شفيونتيك. وبين مباراة وأخرى، كانت تكتب إنجازات غير مسبوقة لبلادها، كأول لاعبة فلبينية تهزم لاعبة ضمن العشر الأوائل، وأول فلبينية تبلغ نصف نهائي بطولة من فئة 1000 نقطة، وأول لاعبة تشارك ببطاقة دعوة في تاريخ الجولة تهزم 3 بطلات من بطولات "غراند سلام" في بطولة واحدة.

وحول تطورها منذ ظهورها الأول في أبوظبي، أوضحت إيالا "أعتقد أن الفروق باتت واضحة في كل جوانب لعبي. لكن الأهم من ذلك هو النضج عمومًا، وكيف أصبحت أتعامل مع الأمور داخل الملعب. جسديًا أنا اليوم أكثر نضجًا وأقوى قليلًا.. إنه تطور شامل ومتوازن."

هذا النضج ظهر بوضوح طوال موسم اتسم بالتماسك والقدرة على التعامل مع لحظات الضغط. ففي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عادت إيالا من تأخر بمجموعة لتحسم مواجهتها أمام المصنفة 14 كلارا تاوسون، لتصبح أول لاعبة فلبينية تحقق فوزًا في منافسات الفردي بإحدى البطولات الكبرى ضمن حقبة الاحتراف.

وفي محطة أخرى من الموسم، لم تتراجع رغم خسارة المجموعة الأولى بنتيجة 1-6، وعادت لتحسم لقبها الأول في بطولات 125 نقطة في غوادالاخارا. وبين العودتين، قدّمت إيالا صورة للاعبة تعرف كيف تتمسك بالمباراة حتى آخر نقطة، وتملك صلابة ذهنية أصبحت علامة مميزة في مسيرتها.

قبل مواجهة زينب سونميز في الدور الأول من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، تملك أليكسندرا إيالا فرصة جديدة لصناعة إنجاز غير مسبوق. فلا يوجد حتى الآن أي لاعب أو لاعبة من الفلبين تُوِّج بلقب بطولة من فئة 500 نقطة.

وتدخل إيالا المنافسات في أبوظبي على الملاعب الصلبة بمدينة زايد الرياضية، وهي أرضية اعتادت عليها وارتبطت معها بأبرز محطاتها في الفترة الأخيرة، من وصولها التاريخي إلى نصف نهائي ميامي، إلى فوزها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

أليكسندرا إيالا، البالغة 20 عامًا، أصبحت من أبرز الوجوه الرياضية في الفلبين، ويتابعها أكثر من 869,000 شخص على "إنستجرام". ومع هذا الحضور، تدرك أن تمثيل بلد كامل أمام العالم يضع على كتفيها مسؤولية إضافية.