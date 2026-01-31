«السلة» إلى نهائي «دولية دبي» بالفوز على الاتحاد الليبي

علي معالي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى نهائي بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 35 بعد الفوز على فريق الاتحاد الليبي 97-96، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، بعد مباراة رائعة من منتخبنا في ظل غياب 4 من اللاعبين الأساسيين وهم قيس عمر وحامد عبداللطيف وعمر خالد وواشنطن، نظراً لانضمامهم لصفوف شباب الأهلي قبل مباراة دوري سوبر غرب آسيا أمام العربي القطري، الثلاثاء المقبل.

ونجح منتخبنا رغم هذه الغيابات في أن يقدم واحدة من أهم المباريات في تاريخه ببطولة دبي وهزم الاتحاد الليبي المدجج باللاعبين الكفاءات العالية والمدرب الكبير فؤاد أبوشقرة.

انتهت أرباع المباراة 21-24 و26-29 و24-22 و26-21، لمصلحة منتخبنا، وكان واضحاً التألق الكبير ليس فقط من اللاعبين، ولكن من مدرب الفريق الدكتور منير بن الحبيب، الذي قاد المباراة بمهارة وخبرة عالية ليكرر الفوز على الاتحاد الليبي، حيث سبق وأن فاز منتخبنا عليه في المجموعة الأولى، ويصبح أول مدرب يقود منتخبنا إلى النهائي العريق.

وكانت المباراة مثيرة حتى اللحظة الأخيرة، حيث تقدم الاتحاد قبل النهاية بقليل 96 / 94، لتأتي ثلاثية ديماركو لتقلب الموازين وتمنح منتخبنا أهم فوز له في تاريخ دولية دبي بنتيجة 97-96، وهو الفوز السادس لمنتخبنا دون خسارة وهو ما يحدث كذلك لأول مرة.

جاء الربع الأول قوياً للغاية، تساوت فيه كفة الفريقين، دفاعياً وهجومياً، ونجح الفريق الليبي في إنهائه لمصلحته بفارق 3 نقاط (24-21)، وفي الربع الثاني تقدم الاتحاد 45-34، قبل نهاية الربع بـ 4 دقائق، بعد إهدار لاعبينا لعدد من الفرص السهلة، قبل أن يقلص منتخبنا النتيجة لتُصبح مع نهاية الربع الثاني 53-47 للاتحاد.

وفي الربع الثالث تعادلا 58-58، ثم 60-60، ثم تقدم منتخبنا 62-60، ثم كانت الرميات الثلاثية من الاتحاد ليتسع الفارق لمصلحتهم 81-74، وفي الربع الرابع كان التألق الإماراتي عنوان اللاعبين جميعاً حتى تحقق الفوز في النهاية.

وفي مباراة ثانية ودع بيروت اللبناني "حامل اللقب"، البطولة بعد الخسارة من الأفريقي التونسي 62-71، في مباراة قوية، تناوب خلالها الفريقين نتيجة الأرباع، حيث تقدم الأفريقي في الربعين الأول والثالث بنتيجة 27-17 و12-7، وتفوق بيروت في الربعين الثاني والرابع 21-17 و17-15.