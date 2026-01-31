«المنظمة لألعاب الماسترز» تعلن عن تفاصيل حفل الافتتاح الرسمي

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة حفل افتتاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، يوم الجمعة المقبل، في حدث رياضي عالمي يجمع الآلاف من الرياضيين من مختلف دول العالم، ويؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

ويُعد حفل الافتتاح محطة محورية في انطلاق البطولة، حيث سيشهد عرضاً احتفالياً متكاملاً يجمع بين الرياضة، والثقافة، والهوية الإماراتية، إلى جانب فقرات استعراضية تعكس قيم البطولة القائمة على الاستدامة، والصحة، ونمط الحياة النشط، وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة لا يرتبط بعمر معين.

وتستضيف ألعاب الماسترز مشاركين من الفئة العمرية 30 عاماً فما فوق، يتنافسون في مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية، ضمن أجواء احتفالية ومجتمعية، وبمشاركة دولية واسعة تعكس روح التلاقي والتنوع.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن تذاكر حفل الافتتاح متوفرة الآن عبر منصة Ticketmaster، داعيةً الجمهور وعشاق الرياضة إلى المبادرة بحجز مقاعدهم مبكراً لحضور هذا الحدث الاستثنائي، والاستمتاع بتجربة افتتاحية تعكس رؤية أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية بمعايير عالية.

ويُتوقع أن يشكّل حفل الافتتاح انطلاقة مميزة لواحدة من أكبر البطولات متعددة الرياضات على مستوى المنطقة.