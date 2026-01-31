الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
كأس رئيس الدولة.. العين إلى المربع الذهبي بثلاثية دبا

العين حقق هدفه بالفوز والتأهل (من المصدر)
1 فبراير 2026 02:46

فيصل النقبي (دبي)

تأهل نادي العين إلى الدور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة، بعد فوزه المستحق على دبا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد راشد، ليواصل «الزعيم» حضوره القوي في البطولة ومشواره نحو اللقب. وجاءت أهداف العين في الشوط الثاني، بعد مباراة شهدت أفضلية واضحة للفريق من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص.
 وافتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 53 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة، قبل أن يعزز كودجو لابا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 77 مستثمراً تمريرة داخل منطقة الجزاء.
وعاد رحيمي ليؤكد تفوق العين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79، مانحاً فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بثلاثية نظيفة، في مباراة أظهرت الفارق الفني والخبرة بين الفريقين، ليضرب العين موعداً مع المرحلة الحاسمة من البطولة بثقة كبيرة.
وتتواصل اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025 - 2026، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان على استاد راشد بن سعيد في إمارة عجمان عند الساعة 17:15، فيما يلتقي في المباراة الثانية الوحدة ويونايتد، الممثل الوحيد لأندية دوري الدرجة الأولى، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن يُختتم الدور ربع النهائي مساء غدٍ بمواجهة بني ياس والجزيرة على استاد آل نهيان في أبوظبي عند الساعة 18:35.

