بالأرقام.. أرتيتا يتفوق على أساطير التدريب فيرجسون وفينجر

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل ميكيل أرتيتا إلى أرسنال عام 2019 في وقت صعب، حيث عانى الفريق من تراجع النتائج وكثرة النجوم المتقدمين في السن وضعف الثقافة التنافسية، ما استدعى إعادة بناء شاملة.

ورغم فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي مبكراً، أنهى موسميه الأولين في المركز الثامن، وتعرض لضغوط كبيرة، لكن صبر الإدارة والدعم المالي منحاه فرصة الاستمرار وتجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة.

وبمرور الوقت، نجح أرتيتا في إعادة آرسنال للمنافسة، حيث يتصدر حالياً الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ويواصل مشواره في الكؤوس، مؤكداً تحوله إلى فريق قوي ومنظم وطموح

واحتفل المدرب الإسباني مؤخراً بفوزه رقم 200 مع الفريق، ليصبح من أسرع المدربين وصولاً لهذا الإنجاز، محتلاً المركز العاشر تاريخياً ليتفوق على أسماء كبيرة مثل فيرجسون وفينجر ويورجن كلوب ويوهان كرويف

ورغم قلة الألقاب حتى الآن، يشير سجل أرتيتا المميز إلى مستقبل واعد، ويعكس نجاح مشروعه الطويل، ما يعزز آمال جماهير أرسنال في العودة لمنصات التتويج قريباً



أسرع المدربين وصولاً إلى 200 فوز في الدوريات الخمسة الكبرى

1- بيب جوارديولا (مان سيتي): 268 مباراة

2- كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد): 276

3- ماسيميليانو أليجري (يوفنتوس): 287

4- ميجيل مونيوز (ريال مدريد): 289

5- يوب هاينكس (بايرن ميونيخ): 309

6- جوزيه مورينيو (تشيلسي): 309

7- دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد): 319

8- أودو لاتيك (بايرن ميونيخ): 321

9- أوتمار هيتسفيلد (بايرن ميونيخ): 324

10- ميكيل أرتيتا (أرسنال): 325



