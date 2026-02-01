الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب

كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
1 فبراير 2026 11:30

دبي (الاتحاد)
حقق فريقا الحبتور وذئاب دبي الفوز على فريقي غنتوت وجهانجيري في ثاني أيام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026، والتي تقام حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية وتستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 6 أندية، هي الإمارات والحبتور وغنتوت وذئاب دبي وبنجاش وجهانجيري، وبهانديكاب 20 جولاً.
وشهدت مباراة الحبتور في مواجهة غنتوت منافسة ساخنة، حيث لعب فريق غنتوت في البداية بحذر شديد، ليستغل فريق الحبتور الفرصة ويسيطر على مجريات الشوط الأول ويتقدم بثلاثة أهداف دون رد، وواصل سيطرته في بداية الشوط الثاني بهدف رابع، مُنهياً الشوط بتقدمه بأربعة أهداف.
ويشهد الشوط الثالث نشاطاً مكثفاً من فريق غنتوت، الذي أحرز أربعة أهداف تباعاً، مدركاً التعادل، إلا أن الحبتور عاد للتقدم بهدف خامس عن طريق بايوجار المتألق (5 أهداف).
ومع استئناف اللعب عقب فترة الراحة، استعاد الحبتور زمام المباراة لينهي الشوط بنتيجة 8 أهداف، مقابل أربعة، وفي الشوط الخامس والأخير أكد فريق الحبتور أحقيته بالفوز بإضافة هدفين، فيما أحرز غنتوت هدفاً خامساً لتنتهي المباراة بفوز الحبتور 10 أهداف مقابل خمسة.
وواصل ذئاب دبي عروضه القوية في مواجهة جهانجيري، رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إلا أن الشوط الثاني شهد سيطرة واضحة من الذئاب، الذين أضافوا ثلاثة أهداف ليرفعوا رصيدهم في نهاية الشوط إلى أربعة أهداف لهدف واحد فقط.
وفي الشوط الثالث نجح جهانجيري في تضييق الفارق لتصل النتيجة إلى خمسة أهداف للذئاب مقابل أربعة، إلا أن تقليص الفارق أثار حفيظة الذئاب ليجددوا هجماتهم ويخطفوا ثلاثة أهداف، بينما أحرز جهانجيري هدفيه الخامس والسادس لتنتهي المباراة بثمانية أهداف للذئاب، مقابل ستة أهداف لفريق جهانجيري.

