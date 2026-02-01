ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر

القاهرة (الاتحاد)

حقق الويلزي جاك ديفيدسون لقب بطولة «العنوان مراسي 2» التي أقيمت ضمن سلسلة بطولات مصر في جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك بعد جولة فاصلة مثيرة، تفوّق فيها على الإسباني خوان سالاما، على ملعب منتجع الجولف في العنوان مراسي، ليحصل على جائزة مالية تبلغ 18 ألف دولار من إجمالي صندوق جوائز يبلغ 100 ألف دولار، في بطولة تنافس فيها لاعبون من مختلف دول العالم.

ونجحت جولة مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة التي انطلقت سابقاً في عام 2011، وتُعد الجولة الوحيدة في المنطقة التي تمنح نقاطاً في التصنيف الدولي، في مواصلة تعميم الفوائد الرياضية عبر البطولات التي تقيمها في المنطقة هذا الموسم، وتوفر للاعبين مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للجولف.

وعلى صعيد البطولة التي اختُتمت ليلة أمس، فقد أنهى ديفيدسون وسالاما، الجولات الثلاثة الرسمية متعادلين عند 14 تحت المعدل، بعد تسجيلهما 68 ضربة تحت المعدل في الجولة الأخيرة، مما أدى لخوضهما جولة فاصلة مثيرة عند الحفرة 18، تفوّق فيها ديفيدسون.

وقال ديفيدسون بتأثر عن رحلته الشاقة للوصول إلى هذه المرحلة: «في أواخر العام الماضي، كانت علاقتي بالجولف في أسوأ حالاتها. خلال الأشهر القليلة الماضية، أجريتُ تغييرات جذرية، وبنيتُ فريق دعم رائعاً من حولي، وقد أحدثوا نقلة نوعية في أدائي ونظرتي للأمور. حقاً، ما كنتُ لأقف هنا لولاهم».

وتابع: «لقد جاءت عودة جولة مينا للجولف في الوقت المناسب تماماً بالنسبة لي. كنت قد بدأت ألاحظ تحسناً في أدائي ولكن لم يكن لدي مكان ألعب فيه، وقد منحتني هذه الجولة فرصة التنافس ضد لاعبين دوليين أقوياء على ملاعب جولف رائعة».

وأنهى الاسكتلندي مايكل ستيوارت البطولة في المركز الثالث بمفرده برصيد 13 ضربة تحت المعدل، بعد جولة أخيرة من 68 ضربة، بينما تقاسم التشيكي دومينيك بافوسيك والإنجليزي كورتيس نيبس المركز الرابع برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وجاء كريس وود، متصدر تصنيف جولة مينا للجولف هذا الموسم، في المركز 15 برصيد ثماني ضربات تحت المعدل.

وحصد المصري أدم الشامي لقب أفضل لاعب هاوٍ وأفضل لاعب مصري للأسبوع الثاني على التوالي، مُنهياً البطولة بضربة واحدة تحت المعدل.

وتتواصل سلسلة بطولات جولة مينا في مصر بإقامة البطولة الرابعة والختامية في نادي مدينتي للجولف بالقاهرة الأسبوع المقبل.