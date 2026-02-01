الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
خطط الدعم لن تتوقف.. نابولي يقترب من صفقة سانتوس

خطط الدعم لن تتوقف.. نابولي يقترب من صفقة سانتوس
1 فبراير 2026 14:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل نادي نابولي تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية، حيث يستعد لحسم صفقة الجناح البرازيلي أليسون سانتوس، قادماً من نادي سبورتنيج لشبونة، رغم الضربة القوية التي تلقّاها الفريق بإصابة قائده جيوفاني دي لورينزو.
حيث خرج المدافع الإيطالي محمولاً خلال فوز نابولي 2-1 على فيورنتينا، وسط مخاوف من تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. وفي حال تأكد التشخيص، فإن موسمه سيكون قد انتهى، ما يشكّل خسارة كبيرة للفريق، نظراً لقدراته الدفاعية ومرونته في شغل أكثر من مركز.
ورغم هذه التطورات، تؤكد التقارير أن إصابة دي لورينزو لن تغيّر خطط النادي في الميركاتو. الإدارة ما زالت تركّز على تدعيم الخط الأمامي، وتحديداً مركز الجناح، حيث وقع الاختيار على أليسون سانتوس.
اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 23 عاماً، من المنتظر أن يصل خلال عطلة نهاية الأسبوع على سبيل الإعارة مقابل 3.5 مليون يورو، مع وجود خيار شراء غير إلزامي قد يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 20 مليون يورو.
سانتوس، الذي يلعب بقدمه اليمنى ويفضّل الانطلاق من الجهة اليسرى، قدّم هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدفين في 30 مباراة رسمية، ويُتوقع أن يضيف سرعة وحلولاً هجومية جديدة لتشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

