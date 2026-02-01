«ماراثون دبي 2026» يتوّج ميلاك وديسي بلقبي الرجال والسيدات

دبي (وام)

تُوج العدّاء الإثيوبي نيبريت ميلاك بطلاً لماراثون دبي 2026 في سباق النخبة للرجال، الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات النسخة الـ 25 من الحدث، محققاً اللقب في أول مشاركة له، ليصبح سادس عدّاء على التوالي يُحرز لقب سباق الرجال في مشاركته الأولى.

وشهدت النسخة الـ 25 من ماراثون دبي، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، وامتدت منافساتها حتى خط النهاية في أكاديمية شرطة دبي، مشاركة إجمالية بلغت 20 ألف عدّاء في مختلف السباقات، بما فيها سباقاً 10 كيلومترات و4 كيلومترات، من بينهم رقم قياسي بلغ 4 آلاف مشارك في سباق الماراثون الكامل.

وأنهى ميلاك السباق البالغ طوله 42.195 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و4 دقائق، مؤكداً تفوّقه في أول تجربة له في سباق الماراثون، فيما واصلت مواطنته أنشينالو ديسي تألقها في سباق السيدات، محققةً فوزها الثالث على التوالي في سباقات الماراثون، بعدما حطّمت رقمها الشخصي، مسجلةً ساعتين و18 دقيقة و31 ثانية، حيث اعتمد الزمنان كأفضل أرقام عالمية مسجلة في سباق الماراثون خلال عام 2026.

وأصبح ميلاك سادس عدّاء إثيوبي يحقق لقب سباق الرجال في دبي خلال مشاركته الأولى، بينما بلغ عدد الفائزين الجُدد في سباقي الرجال والسيدات معاً 11 عدّاءً، مستفيدين من طبيعة مسار الماراثون السريع والمسطح.

وحلَّ الإثيوبي ياسين حاجي في المركز الثاني بزمن 2:05:52، فيما جاء العدّاء جون هاكيزيمانا ثالثاً بزمن 2:06:04، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لرواندا، في ظل ظروف مناخية مثالية للسباق.

وفي سباق السيدات، قدّمت ديسي أداءً مميزاً، أنهت به السباق في المركز الأول، بينما حلّت الإثيوبيتان موليه ديكيبو وفانتو ووركو في المركزين الثاني والثالث بزمنين قدرهما 2:18:43 و2:19:08 على التوالي.

وعقب ختام السباق الرئيسي، قام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي، بتتويج الفائزين في فئتي الرجال والسيدات.

وقال ميلاك عقب فوزه إن استعداده كان مثالياً، وإن هدفه منذ البداية كان تحقيق الفوز في أول مشاركة له، مشيراً إلى أن طموحه المستقبلي يتمثّل في تحطيم الرقم القياسي العالمي، لافتاً إلى أنه نجح في معادلة ثالث أسرع زمن في تاريخ ماراثون دبي، بفارق 26 ثانية فقط عن الرقم القياسي للمسار.

من جانبها، أكدت ديسي أنها كانت واثقة من قدرتها على الفوز في المراحل الأخيرة من السباق، معتبرة أن تسجيل رقم شخصي جديد خطوة مهمة في مسيرتها، مع تطلعها لتحقيق أزمنة أفضل مستقبلاً.

وأكد المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي 2026، أن نتائج النسخة الخامسة والعشرين جاءت إيجابية ومرضية على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن الزمن المسجل في سباق الماراثون يُعد ثاني أفضل زمن في تاريخ الحدث، ويعكس المستوى الفني العالي وقوة المنافسة.

وفي سباق 10 كيلومترات، تصدّر المراكز الثلاثة الأولى في فئة الرجال البلغاري ميروسلاف سباسوف، والإماراتي سعيد النعيمي، والبريطاني إليوت بلير، مسجّلين أزمنة قدرها 31:40 و31:50 و31:58 دقيقة على التوالي، فيما فازت الكرواتية شاي فابر بالمركز الأول في فئة السيدات، تلتها الفرنسية كلوي هامارد، ثم الأردنية هبة حمود أمين، بعد تسجيلهن أزمنة 36:46 و37:06 و37:15 دقيقة على التوالي.

وحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات على جوائز مالية بلغت 80 ألف دولار للمركز الأول، و40 ألف دولار للمركز الثاني، و20 ألف دولار للمركز الثالث.