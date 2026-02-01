زايد بن طحنون يتوّج ماتشادو بلقب النسخة 67 من «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج المقاتل البرازيلي كايو ماتشادو بالنزال الرئيسي في النسخة الدولية 67 من سلسلة بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البريطاني توم بريز، بالضربة القاضية الفنية عقب 58 ثانية من بداية النزال، في وزن خفيف الثقيل، خلال منافسات البطولة، التي أقيمت بصالة مركز أبوظبي للمعارض«أدنيك».

كما تغلّب سليفستر شيبفمبو من زيمباوي، على البرازيلي جوستافو ريبيرو، في وزن الريشة، بقرار الحكام، وعقب النزال دخل معه البطل السابق للوزن الأردني علي القيسي على اللقب في النسخة القادمة.

وتوّج الفائزين في النزال الرئيسي، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وسط حضور جماهيري كبير من محبّي الفنون القتالية المختلطة.

وشهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، رئيس اللجنة المنظمة، والبطل العالمي حبيب نور محمدوف، والبطل إسلام ماخاشيف.

وفي بقية النزالات، فاز الروسي رشيد فاغابوف، على الكازاخستاني سنجار أديلوف في نزال قوي وشرس، بقرار الحكام، في وزن الحر 59 كجم، وفي نزال السيدات فازت الهولندية بينيتا فان روج، على الأوزبكية زلفية كورباشوفا عن طريق الإخضاع، في وزن الحر55 كجم.

من جانبه، قال فؤاد درويش إن انطلاقة موسم 2026 جاءت إيجابية ومبشرة، مؤكداً أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس الشعبية المتنامية للبطولة واتساع قاعدتها الجماهيرية.

وأوضح أن الجماهير كانت حاضرة بقوة، الأمر الذي أضفى أجواءً تنافسية مميزة داخل المدرجات، وأسهم في رفع مستوى التفاعل طوال الأمسية.

وأضاف درويش: «استمرار التواجد الجماهيري بهذه الكثافة يُعد مكسباً مهماً للبطولة، ودليلاً على النجاح المتواصل الذي تحققه، مشيراً إلى أن هذه البداية القوية تشكّل حافزاً لمواصلة تحدي الذات وتقديم نسخ أكثر تميزاً خلال الموسم الحالي.

وأكد أن جميع النزالات اتسمت بالقوة والندية والشراسة التنافسية، وهو ما يُحسب لفريق العمل والتحضيرات الاحترافية التي سبقت الحدث».

وأشار إلى أن بطولة محاربي الإمارات تمضي بخُطى ثابتة نحو مزيد من التوسع الخارجي، وتنظيم بطولات في دول أخرى، إلى جانب الارتقاء بمستوى الاحترافية في التجهيزات والتنظيم، بما يواكب المعايير العالمية، ويعزّز مكانة البطولة كإحدى أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة على الساحة الدولية.

من جانبه أشاد الزيمبابوي سيلفستر، بالبطولة وما تُقدّمه الإمارات والعاصمة أبوظبي للفنون القتالية المختلطة والمواهب من شتى دول العالم، مُعرباً عن سعادته بالتغلب على منافسه البرازيلي وتحديه للبطل السابق علي القيسي في نزال على لقب وزن الريشة في أول نسخة قادمة.