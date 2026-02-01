رسائل عاطفية ووداع غامض.. علاقة ألكاراز وديوكوفيتش في «محطة التقدير»

ملبورن(د ب أ)

تبادل الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش كلمات مؤثرة عقب نهاية نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2026، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وتوج الإسباني ألكاراز باللقب بعد فوزه الماراثوني اليوم الأحد على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة 2-6 و6-2 و6-3 و7 -5 وأكمل المصنف الأول على العالم، البالغ من العمر 22 عاماً عقد بطولاته الأربع الكبرى (جراند سلام)، حيث دخل ألكاراز هذه المواجهة التاريخية وهو يطارد إنجازاً استثنائياً، حيث بات رسمياً أصغر لاعب في التاريخ يكمل الفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

من جانبه، دخل ديوكوفيتش البالغ من العمر 38 عاماً المباراة وهو الرجل الأكثر تتويجاً بالألقاب الكبرى في تاريخ اللعبة برصيد 24 لقباً، وباحثاً عن لقبه رقم 11 في أستراليا ليصبح أكبر لاعب سناً يحرز اللقب، لكن حيوية ألكاراز وإصراره حسمت الموقف في النهاية.

وأعرب ألكاراز عن ذهوله من حجم الإنجاز قائلاً: "إنه حلم أصبح حقيقة، لقد كنت أحلم بالفوز ببطولة أستراليا المفتوحة لإكمال مجموعة الجراند سلام، لذا أنا تائه الآن ولا أعرف ماذا أقول، لكنه شعور مجنون حقاً". وتوجه ألكاراز بالحديث إلى مواطنه رافاييل نادال الذي كان يراقبه من المدرجات قائلاً: "إنه أمر غريب بعض الشيء رؤية رافاييل في المدرجات، لقد كنت تشاهدني عندما كان عمري 14 أو 15 عاماً، لذا فقد مر وقت طويل، ولكن نعم، إنه لشرف كبير أن ألعب أمامك". كما لم ينس ألكاراز الإشادة بخصمه الصربي مؤكداً "إنه يستحق التصفيق بكل تأكيد على الأشياء المذهلة التي يقوم بها". من جانبه، رد ديوكوفيتش بكلمات تعكس تقديره للملك الجديد للتنس قائلاً: "ما تفعله يا كارلوس يمكن وصفه بأفضل الكلمات بأنه تاريخي وأسطوري". ومازح ديوكوفيتش خصمه الإسباني بشأن فارق السن بينهما قائلاً: "أنت شاب صغير مثلي تماماً، لذا أنا متأكد من أننا سنرى بعضنا البعض لمرات عديدة في السنوات العشر القادمة". وأضاف "يجب أن أكون صادقاً تماماً وأقول إنني لم أتخيل أنني سأقف في الحفل الختامي لإحدى البطولات الكبرى مرة أخرى، لذا أنا مدين لكم بالامتنان لدفعي للأمام طوال الأسبوعين الماضيين". وفي لحظة عاطفية، وجه ديوكوفيتش رسالة وداع لجمهور ملبورن بارك قائلاً: "أريد فقط أن أقول في النهاية إنكم، وخاصة في المباريات القليلة الماضية، أعطيتموني شيئاً لم أختبره أبداً في أستراليا، هذا القدر من الحب والدعم والإيجابية كان أمراً لا يصدق". وتابع " لقد حاولت أن أرد لكم الجميل بتقديم تنس جيد على مر السنين، وهذا هو عامي الـ 21 أو ربما الـ 22 الذي آتي فيه إلى أستراليا". وأوضح "أنا أؤمن دائماً بنفسي، وأعتقد أن هذا شيء ضروري حقاً عندما تلعب في هذا المستوى ضد لاعبين رائعين مثل ألكاراز ويانيك سينر". واختتم النجم الصربي حديثه بنبرة غامضة حول مستقبله قائلاً: "الله وحده يعلم ماذا سيحدث غداً، ناهيك عما سيحدث بعد 6 أشهر أو 12 شهراً، لقد كانت رحلة رائعة، أنا أحبكم جميعاً".