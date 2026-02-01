برشلونة يعلن رسمياً عن ضم موهبة الأهلي

القاهرة(د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد تعاقده رسمياً مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وأوضح النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاتفاق مع النادي الأهلي يقضي باستعارة اللاعب حتى 30 يونيو 2026، مع إدراج بند يتضمن خيار الشراء النهائي لصالح برشلونة عند انتهاء فترة الإعارة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني بالمواهب الشابة، في صفقة تعكس حجم التعاون والتقدير للمواهب الصاعدة في النادي الأهلي المصري.