بيلينجهام يغادر مباراة ريال مدريد مبكراً للإصابة

بيلينجهام يغادر مباراة ريال مدريد مبكراً للإصابة
1 فبراير 2026 18:54

مدريد(أ ب)
تعرض جود بيلينجهام نجم ريال مدريد لإصابة في أوتار الركبة اليسرى، ليضطر الجهاز الفني للفريق لاستبداله بعد مرور عشر دقائق فقط من مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.
وأصيب بيلينجهام دون تدخل من أحد، وطلب استبداله، وذلك بعدما أمسك ساقه متألماً ويسقط على الأرض، وغادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي، ويبدو عليه الألم الشديد.
وحل محله اللاعب الدولي المغربي إبراهيم دياز، الذي صنع بعد خمس دقائق هدف فينيسيوس جونيور، ليتقدم ريال مدريد بنتيجة 1 / صفر وسط جماهيره في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو. وحال فوزه سيقلص ريال مدريد الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر برشلونة الذي فاز على إلتشي بنتيجة 3 / 1 أمس السبت.
وسجل بيلينجهام "22 عاماً" هدفاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات بقميص ريال مدريد، علماً بأنه أحرز 6 أهداف مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

