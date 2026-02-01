الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يعبر فاييكانو بشق الأنفس

1 فبراير 2026 19:23

مدريد (د ب أ)
فاز ريال مدريد بصعوبة بالغة على ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد. تقدم الريال بهدف فينسيوس جونيور في الدقيقة 15، لينهي الشوط الأول متفوقاً في النتيجة وسط جماهيره في ملعب سانتياجو برنابيو. لكن الضيوف أدركوا التعادل بهدف خورخي دي فروتوس في الدقيقة 49.
وخطف الريال نقاط المباراة مستفيدا من النقص العددي بعد طرد باتي سيس في الدقيقة 80، ليسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع. ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل أكمل فاييكانو اللحظات الأخيرة بتسعة لاعبين بعد طرد بيب شافاريا في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع. بهذا الفوز يرفع الفريق المدريدي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مجدداً إلى نقطة واحدة مع حامل اللقب والمتصدر، برشلونة الذي فاز على إلتشي بنتيجة 3 / 1 أمس السبت.
كما صالح الريال جماهيره بهذا الفوز الصعب بعد الخسارة المدوية أمام بنفيكا بنتيجة 2 / 4 في دوري أبطال أوروبا، التي أضاعت فرص الفريق في التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويجدد المواجهة مع بنفيكا في مرحلة الملحق. أما فاييكانو فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع عشر، ليبقى في منطقة الأندية المهددة بالهبوط.

