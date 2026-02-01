كأس رئيس الدولة.. شباب الأهلي يعبر خورفكان إلى «مربع الذهب»

معتصم عبدالله (عجمان)

حجز شباب الأهلي، حامل اللقب، ثاني مقاعد الدور نصف النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على خورفكان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتظر «الفرسان» حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لافتتاح التسجيل، عبر رأسية سعيد عزت الله، قبل أن يعزز المتألق بالا التقدم بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و56 على التوالي، فيما سجل البديل محمد علي شاكر هدف تقليص الفارق لخورفكان في الدقيقة 89، من كرة رأسية.

وكان شباب الأهلي قد بلغ الدور ربع النهائي من «الكأس الأغلى» بعد فوز صعب على مضيفه البطائح بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في حين تأهل خورفكان إلى الدور ذاته بتجاوزه كلباء 2-0 في «ديربي الساحل الشرقي» ضمن دور الستة عشر.