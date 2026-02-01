«يوم الطفل» يرسم الابتسامة في «مبادلة أبوظبي للتنس»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حضوراً جماهيرياً لافتاً في مدينة زايد الرياضية، حيث توافد آلاف المشجعين لمتابعة منافسات تنس السيدات على أعلى المستويات، ضمن يوم متكامل جمع بين الإثارة داخل الملعب وتجربة جماهيرية ثرية خارجه.

وإلى جانب المباريات، حظي الحضور ببرنامج متنوع من الفعاليات المصاحبة، شمل جلسة نقاشية لرابطة محترفات التنس، وتجربة تذوق طعام معصوب العينين، بمشاركة النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا، إضافة إلى أنشطة ترفيهية متكاملة احتضنتها قرية البطولة، ما عزز من تفاعل الجماهير مع أجواء الحدث.

وتزامنت هذه الأجواء مع يوم الطفل، الذي يتيح دخول الأطفال مجاناً اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء 4 فبراير، حيث شهدت القرية إقبالاً عائلياً واسعاً، وتنوعت الأنشطة بين فعاليات ترفيهية، وعروض موسيقية، وفقرات استعراضية جوالة أضفت طابعاً احتفالياً على أجواء البطولة.

وعلى الصعيد الرياضي، تابع الجمهور عدداً من مباريات دور الـ 32، كان أبرزها فوز ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد على سوفيا كينن، في مواجهة أكدت خلالها جاهزيتها للمنافسة، إلى جانب الأداء القوي الذي قدمته ليلى فرنانديز في فوزها على كلوي باكيه.

وقدمت ليودميلا سامسونوفا، وصيفة نسخة 2023 من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، أداء مميزاً خلال فوزها على صوفيا كينن بنتيجة 6-4 و6-0. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً تعليقاً على انتصارها وعودتها للمشاركة في البطولة: «أحب اللعب في أبوظبي. منطقة الشرق الأوسط تشعرني وكأنها بيتي الثاني، وهذه بطولة أستمتع دائماً بالمنافسة فيها».

أما ليلى فرنانديز، المتوجة بلقب بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة الصيف الماضي، فأبدت سعادتها بالتواجد في العاصمة الإماراتية والمشاركة في البطولة. وقالت اللاعبة البالغة 23 عاماً عقب فوزها بنتيجة 6-0 و6-3: «أستمتع كثيراً بهذه البطولة. الجماهير والمتطوعون والأجواء هنا إيجابية للغاية. منذ لحظة وصولنا، نستقبل بابتسامة كبيرة وخدمة بمستوى خمس نجوم. نحب القدوم إلى هنا، ويمكن ملاحظة مدى شغف جماهير دولة الإمارات بالرياضة».

وخارج الملعب، شاركت بليندا بنشيتش في جلسة تصوير على الملعب الرئيسي، ضمن استعداداتها للدفاع عن لقبها في البطولة التي تمتلك فيها سجلاً مميزاً. كما شهدت الفترة المسائية تنظيم فعالية تذوق طعام معصوب العينين على المسرح الرئيسي، إلى جانب جلسة نقاشية لرابطة محترفات التنس استضافت باربورا كريتشيكوفا وقدمتها مونيكا بويغ في جناح ضيافة مبادلة.

ولقي يوم الطفل تفاعلاً واسعاً من الجماهير من مختلف الأعمار، حيث عاشت العائلات أجواء البطولة داخل قرية التنس، التي ضمت أنشطة تفاعلية، ومساحات مخصصة للأطفال، وورشاً فنية، إلى جانب جدار فني مجتمعي مستوحى من أعمال الفنانة الإماراتية مريم العبيدلي.

وفي إطار الاحتفاء بعلاقات الأخوة مع دولة الكويت الشقيقة، شهدت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة فعاليات خاصة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ضمن أسبوع الاحتفاء الذي انطلق اعتباراً من 29 يناير 2026 في مختلف إمارات الدولة.وتضمنت الفعاليات إتاحة الدخول المجاني لأول 100 مواطن كويتي إلى مدرجات البطولة اليوم الأحد 1 فبراير، عبر تذاكر من الفئة الثانية، إلى جانب عروض قدمتها فرقة الفنون الشعبية، وأنشطة تفاعلية شملت رسم الوجوه وورش عمل للأطفال داخل قرية البطولة، في أجواء احتفالية جمعت بين الرياضة والثقافة، وأتاحت للجماهير الاحتفال بالمناسبة من قلب مدرجات التنس.