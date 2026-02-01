الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«الإقليمية السابعة» تعلن استضافة أبوظبي لنهائيات 2027 الدولية لقفز الحواجز

الاجتماع الدوري للمجموعة يختار أبوظبي لاستضافة النهائيات في 2027 (وام)
2 فبراير 2026 03:00

الشارقة (وام)

استضافت إمارة الشارقة، الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، برئاسة سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة والمدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية لدول المجموعة، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن الشرفا، ممثل اتحاد الإمارات للفروسية.
وأكد الشرفا، أن الاجتماع، الذي عقد في نادي الشارقة للفروسية والسباق، شهد الإعلان عن تنظيم نهائيات البطولات الدولية لقفز الحواجز تحت مظلة المجموعة الإقليمية السابعة، والتي ستقام في دولة قطر أبريل 2026، على أن تُنظم نهائيات 2027 في دولة الإمارات تزامناً مع بطولة كأس الأمم لدول المجموعة السابعة في أبوظبي، تطبيقاً لمفهوم «تلاقي الأجيال» الذي يجمع بين أبطال العالم وأبطال المستقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضاً توزيع ميداليات نتائج بطولات التحدي للترويض على الفائزين، حيث حقق فرسان الإمارات النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية، وحازوا على غالبية الجوائز.
يذكر أن الاجتماعات الدورية لدول المجموعة الإقليمية السابعة، تشكل منصة مهمة لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الاتحادات الوطنية، ومناقشة سبل تطوير رياضة الفروسية بكافة تخصصاتها، وتعزيز التعاون الفني والإداري، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
كما توفر هذه الاجتماعات فرصة لمتابعة مستجدات اللوائح الدولية وضمان انسجام البرامج الإقليمية مع استراتيجية الاتحاد الدولي، بما يخدم تطور واستدامة الفروسية على المستويين الإقليمي والدولي.

الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الـ2 لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي
