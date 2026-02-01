الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد الشرقي: تطوير تنافسية القطاع الرياضي في الفجيرة

محمد الشرقي تابع افتتاح البطولتين بحضور حمد بن محمد الشرقي (وام)
2 فبراير 2026 03:00

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية الدولية التي تنظمها وتستضيفها إمارة الفجيرة في تطوير تنافسية القطاع الرياضي في الإمارة، ودعم التحولات التنموية والشاملة التي تشهدها على جميع الأصعدة.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في نسختها الثالثة عشرة، وبطولة كأس العرب السادسة للتايكواندو، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة.
وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية، التي تقام على أرض الفجيرة، وتعزز رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في مجال الرياضة.
 وشهد سموه جولات المنافسات الأخيرة في الافتتاح، مشيداً بالمستوى التنظيمي والفني لحفل افتتاح البطولتين، وكرم شركاء ورعاة البطولتين، وأبرزهم وزارة الرياضة، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، والاتحاد للمياه والكهرباء.
حضر الحفل رؤساء اتحادات التايكواندو من مختلف دول العالم، وعدد من الرياضيين والإعلاميين والجمهور.
وكان سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، قد استقبل في قصر الرميلة، الدكتور تشوي تشونج وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث أشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للقطاع الرياضي، وحرصه الدائم على دعم المبادرات والمنافسات التي تقام على أرض الفجيرة، والتي تسهم في تطوير تنافسية المنظومة الرياضية على مستوى الدولة.

