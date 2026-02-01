الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زايد بن حمد يتوِّج أبطال كأس الإمارات للقدرة

زايد بن حمد خلال تتويج الأبطال وفي الصورة مسلم العامري ومحمد الحربي (من المصدر)
2 فبراير 2026 03:00

عصام السيد (أبوظبي)

توّج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطلاً لكأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 87 فارساً وفارسة.

«المهيري» يُهدي إسطبلات إسناد لقب كأس الإمارات للقدرة
انطلاقة عالمية لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية من أستراليا

حضر مراسم التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة القدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.
ونظّمت جمعية الإمارات للخيول العربية وقرية الإمارات العالمية للقدرة، السباق وهو الثاني من نوعه للخيول العربية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
وجاء فوز الفارس البطل على صهوة «سيتوين دي غزال» لإسطبلات «إسناد»، بعد أن تدرّج في المراحل قبل أن يتصدّر السباق في المرحلة الأخيرة، محققاً 3:26:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.04 كلم/ساعة.
وذهب المركز الثاني بفارق ثانية عن البطل إلى الفارسة ليا فندركيركوف، على صهوة الجواد «زلتين» لإسطبلات «أف 3»، مسجلة 3:26:37 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري على صهوة «هايلاند لارزاك» لإسطبلات «أف 3»، بزمن قدره 3:26:52 ساعة.
وأعرب بطل السباق عن سعادته الغامرة عقب تتويجه بلقب النسخة الثانية من كأس الإمارات للخيول العربية، وقال إن السباق جاء قوياً وسريعاً منذ لحظاته الأولى، إذ شهد منافسة محتدمة بين جميع المشاركين على امتداد المراحل المختلفة، مما أضفى عليه طابعاً حماسياً ورفع من مستوى التحدي.

تحمل وسرعة
أشار البطل إلى أن الخيول العربية أثبتت مجدداً قدراتها العالية على التحمل والسرعة، وهي صفات تُميز هذا النوع من الخيول، وتجعله قادراً على تقديم أداء ثابت ومميز في أصعب الظروف. كما أشاد بتجربة إقامة سباق مخصص للخيول العربية، معتبراً ذلك خطوة مهمة في إبراز إمكاناتها، وتعزيز حضورها في ساحات السباقات المحلية والدولية. وأضاف أن التنظيم المتميز ساهم في نجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة تعكس مكانة الإمارات في عالم الفروسية.

