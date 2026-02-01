الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأفريقي التونسي بطل «دولية دبي للسلة»

الأفريقي التونسي بطل «دولية دبي للسلة»
2 فبراير 2026 02:58

دبي (وام)

توج فريق الأفريقي التونسي بلقب النسخة الـ35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، محققاً البطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 93-77، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في ختام البطولة التي شارك فيها 10 فرق.
يعد هذا اللقب الثاني للأندية التونسية في تاريخ البطولة، بعد تتويج النجم الرادسي بلقب نسخة عام 2018، فيما سجل منتخب الإمارات إنجازاً ببلوغه المباراة النهائية للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حسم فريق الاتحاد الليبي المركز الثالث لصالحه، بعد فوزه على فريق بيروت اللبناني بنتيجة 98-95، في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية.

