يونايتد يطيح الوحدة خارج الكأس

مصطفى الديب (أبوظبي)



فجر فريق يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الوحدة من الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة بعد الفوز عليه 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وواصل يونايتد متصدر دوري الدرجة الأولى عروضه القوية بعدما أقصى الشارقة من دور الستة عشر للبطولة بضربات الترجيح.

سجل رباعية اليونايتد صمويل لوبيز هدفين في الدقيقتين 6 و121 وفيراري في الدقيقة 77 والبديل عثمان جمال الدين في الدقيقة 110 من اللقاء، فيما سجل هدفي الوحدة عمر خربين في الدقيقتين 26 و74.

وتقدم يونايتد مبكراً عن طريق صموني لوبيز، ثم عادل خربين في الدقيقة 26 بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، نجح خربين في تسجيل هدف التقدم للوحدة عند الدقيقة 74، لكن فيراري عادل سريعاً قبل مرور دقيقتين على هدف العنابي، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل.

ونجح رهان الإيطالي بيرلو مدرب يونايتد على البديل عثمان جمال الدين الذي سجل هدف التقدم لفريقه فور نزوله في الدقيقة 110، قبل أن يضيف صمويل لوبيز الهدف الرابع في الدقيقة 121 لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 4-2. وفي مباراة أخرى، حجز شباب الأهلي، حامل اللقب، مقعده في الدور ذاته، بعدما تفوق على خورفكان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتظر «الفرسان» حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لافتتاح التسجيل، عبر رأسية سعيد عزت الله، قبل أن يعزز المتألق بالا التقدم بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و56 على التوالي، فيما سجل البديل محمد علي شاكر هدف تقليص الفارق لخورفكان في الدقيقة 89، من كرة رأسية.