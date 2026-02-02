تتويج «الشارقة للدفاع عن النفس» وكلباء بلقبي «براعم الجودو»

الشارقة (الاتحاد)

تُوج فريقا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لفئة البراعم تحت 13سنة، وزهرات كلباء لرياضة المرأة بلقب بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للجودو للصغار (البراعم من الجنسين)، التي نظّمها اتحاد الإمارات للجودو أمس الأول، بصالة نادي الشارقة الرياضي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي مستضيف البطولة.

وشهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 11 نادياً على مستوى الدولة، لتفرز كوكبة من المواهب السنية الواعدة، التي تشكّل دعماً لمنتخبات الفئات العمرية المختلفة للجودو، وذلك بحضور مدرب الاتحاد الأوزبكي الجديد شرف الدين لطف الله.

وشهدت بطولة البراعم التي ضمت 200 لاعباً، تتويج فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول الذهبي برصيد 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، ومثلها من الميداليات الفضية و4 برونزيات، وحلّ فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الثاني الفضي برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و5 برونزيات، فيما جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث البرونزي برصيد 10 ميداليات، بمعدل ذهبيتين وفضيتين و6 برونزيات.

وعلى مستوى فتيات الجودو تحت 13 سنة، احتل المركز الأول الذهبي فريق نادي كلباء لرياضة المرأة برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 ميداليات فضية و3 برونزيات، وفي المركز الثاني الفضي فريق الشارقة لرياضة المرأة برصيد 7 وبواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وكان المركز الثالث البرونزي من نصيب فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبيتين.

وفي ختام البطولة الجماهيرية المجتمعية الناجحة، قام محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، بتتويج الفائزين الأوائل من الفئتين، وسط فرحه كافه المشاركين.