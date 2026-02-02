الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج «الشارقة للدفاع عن النفس» وكلباء بلقبي «براعم الجودو»

تتويج «الشارقة للدفاع عن النفس» وكلباء بلقبي «براعم الجودو»
2 فبراير 2026 09:40

الشارقة (الاتحاد)
تُوج فريقا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لفئة البراعم تحت 13سنة، وزهرات كلباء لرياضة المرأة بلقب بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للجودو للصغار (البراعم من الجنسين)، التي نظّمها اتحاد الإمارات للجودو أمس الأول، بصالة نادي الشارقة الرياضي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي مستضيف البطولة.
وشهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 11 نادياً على مستوى الدولة، لتفرز كوكبة من المواهب السنية الواعدة، التي تشكّل دعماً لمنتخبات الفئات العمرية المختلفة للجودو، وذلك بحضور مدرب الاتحاد الأوزبكي الجديد شرف الدين لطف الله.
وشهدت بطولة البراعم التي ضمت 200 لاعباً، تتويج فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول الذهبي برصيد 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، ومثلها من الميداليات الفضية و4 برونزيات، وحلّ فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الثاني الفضي برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و5 برونزيات، فيما جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث البرونزي برصيد 10 ميداليات، بمعدل ذهبيتين وفضيتين و6 برونزيات.
وعلى مستوى فتيات الجودو تحت 13 سنة، احتل المركز الأول الذهبي فريق نادي كلباء لرياضة المرأة برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 ميداليات فضية و3 برونزيات، وفي المركز الثاني الفضي فريق الشارقة لرياضة المرأة برصيد 7 وبواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وكان المركز الثالث البرونزي من نصيب فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبيتين.
وفي ختام البطولة الجماهيرية المجتمعية الناجحة، قام محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، بتتويج الفائزين الأوائل من الفئتين، وسط فرحه كافه المشاركين.

أخبار ذات صلة
200 لاعب ولاعبة يكتبون «رواية الجودو» في «ماسترز أبوظبي»
300 لاعب ولاعبة يتنافسون في «الشارقة لبراعم الجودو»
نادي الشارقة الرياضي
نادي الشارقة للدفاع عن النفس
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©