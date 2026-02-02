الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الإصابة تبعد ميرينو عن أرسنال فترة طويلة

الإصابة تبعد ميرينو عن أرسنال فترة طويلة
2 فبراير 2026 09:43

لندن (رويترز)
أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب الوسط ميكل ميرينو سيخضع لجراحة بسبب ​إصابة في القدم، تعرّض لها خلال الخسارة 3-2 أمام ​مانشستر يونايتد الأسبوع ⁠الماضي.
وغاب اللاعب الإسباني عن فوز أرسنال 4-صفر على ليدز يونايتد يوم السبت الماضي، وقال ⁠النادي الواقع شمال لندن إن ⁠ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد أن أكدت ​الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظام قدمه اليمنى.
وقال أرسنال في بيان على موقعه على الإنترنت: «سيخضع ميكل لعملية ​جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ برنامج التعافي وإعادة التأهيل. من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب فترة طويلة، بهدف ⁠العودة إلى التدريبات ​الكاملة مع الفريق قبل نهاية الموسم». 
وسيواجه أرسنال، ​الذي يملك 53 نقطة من ‍24 مباراة، تشيلسي في إياب قبل نهائي كأس الرابطة غداً الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند بالدوري يوم السبت المقبل.

