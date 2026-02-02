الإصابة تبعد ميرينو عن أرسنال فترة طويلة

لندن (رويترز)
أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب الوسط ميكل ميرينو سيخضع لجراحة بسبب إصابة في القدم، تعرّض لها خلال الخسارة 3-2 أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.
وغاب اللاعب الإسباني عن فوز أرسنال 4-صفر على ليدز يونايتد يوم السبت الماضي، وقال النادي الواقع شمال لندن إن ميرينو سيغيب عن الملاعب فترة غير محددة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في عظام قدمه اليمنى.
وقال أرسنال في بيان على موقعه على الإنترنت: «سيخضع ميكل لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ برنامج التعافي وإعادة التأهيل. من المتوقع أن يغيب ميكل عن الملاعب فترة طويلة، بهدف العودة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل نهاية الموسم».
وسيواجه أرسنال، الذي يملك 53 نقطة من 24 مباراة، تشيلسي في إياب قبل نهائي كأس الرابطة غداً الثلاثاء، قبل أن يلتقي مع سندرلاند بالدوري يوم السبت المقبل.