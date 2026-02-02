اللقب البحريني يدفع شوت إلى «توب 10» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اقتحم الألماني فريدي شوت قائمة العشرة الأوائل «التوب 10»، بحلوله في المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي»، وذلك بعد تتويجه بأول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف، بفوزه في بطولة بابكو إنرجيز البحرين التي اختتمت الأحد، وأقيمت ضمن بطولات «السلسلة الدولية» هذا الموسم.

وجاء فوز شوت في النسخة الثالثة من بطولة البحرين، التي أعلن المنظمون في وقت سابق عن تمديد عقد استمرارها في «السباق إلى دبي» لعشر سنوات قادمة، وذلك بعد منافسة قوية بين نخبة من ألمع نجوم الجولف، بمشاركة 138 لاعباً من 28 دولة، وإجمالي جوائز مالية تبلغ 2,75 مليون دولار.

وحصد شوت البالغ من العمر 24 عاماً، اللقب بعد تفوّقه في جولتين فاصلتين ضد الثنائي الإسكتلندي كالوم هيل والأميركي باتريك ريد، بعد تساوي اللاعبين برصيد 17 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الأخيرة، حيث أنهى الألماني مشواره في الجولات الأربع للبطولة 65 و67 و70 و69 ضربة.

وكسب شوت بفضل هذا اللقب، 585 نقطة، ليتقدم أكثر من مئة خطوة، ويحتل المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 638 نقطة.

وحصل شوت على جائزة مالية تبلغ نحو 484 ألف دولار أميركي، وهو ما يُعد التتويج الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وذلك في مشاركته رقم 91 في بطولات الجولة، والمرة الثانية في هذه البطولة تحديداً.

ويُعد هذا الانتصار رقم 73 للاعبي ألمانيا في تاريخ جولة دي بي ورلد، والأول منذ فوز نيكولاي فون بلقب بطولة النمسا المفتوحة في يونيو 2025.

واستفاد هيل من حصوله على المركز الثاني في ختام الجولتين الفاصلتين، حيث أكمل الجولة الثانية قبل الخسارة أمام شوت، ليتقدم بدوره إلى المركز 16 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 371.

أما ريد الذي غادر بعد الجولة الفاصلة الأولى، فواصل أداءه القوي هذا الموسم، وهو الذي تُوج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الأسبوع الماضي في دبي، وهي أولى بطولات الموسم ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة، حيث بقي الأميركي في المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي»، وعزّز إجمالي رصيده إلى 1674 نقطة.

وتعد هذه البطولة الثالثة في «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وتتواصل بإقامة بطولات في قطر، وكينيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد للسباق إلى دبي تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.