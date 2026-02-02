بعد التتويج بكأس الأبطال.. سيدات أرسنال يضعن «الجانرز» في حرج

لندن (أ ف ب)

حصد أرسنال أكبر جائزة مالية في تاريخ كرة القدم النسائية، بعدما تغلّب على كورنثيانز البرازيلي 3-2، عقب التمديد في نهائي مسابقة كأس الأبطال للسيدات بنسختها الأولى، ليضع فريق السيدات نظيره من الرجال في حرج مع توالي البطولات، في الوقت الذي يغيب فيه فريق الرجال عن حصد البطولات منذ فترة ليست بالقليلة.

ونجحت سيدات أرسنال، بطلات أوروبا، في التفوّق على البرازيليات بفضل هدف كايتلين فورد القاتل في الدقيقة 104، ليحصدن جائزة مقدارها 2.3 مليون دولار أميركي.

ويُقدر هذا المبلغ بما يقارب أربعة أضعاف الـ500 ألف يورو (590 ألف دولار) التي حصل عليها النادي الإنجليزي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي.

ودخلت سيدات أرسنال إلى المواجهة وهنّ الأوفر حظاً للفوز بلقب المسابقة التي جمعت بين بطلات القارات الست، والتي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمرة الأولى.

وبلغت سيدات كورنثيانز النهائي بعدما حقّقن مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء غوثام أف سي بطل الولايات المتحدة من الدور نصف النهائي الأربعاء، قبل أن ينجحن في فرض منازلة صعبة على أرسنال لم تنته سوى بعد التمديد على ملعب الإمارات في لندن.

وافتتحت أوليفيا سميث التسجيل لأرسنال (15)، قبل أن تُعادل جابي زانوتي النتيجة للفريق البرازيلي (21).

وأعادت المدافعة لوتي ووبن-موي تقدم أرسنال (59)، وسط أجواء احتفالية في ملعب الإمارات، قبل أن يُفسد كورنثيانز هذه الفرحة بفرض تعادل دراماتيكي في الوقت بدلاً من الضائع عبر فيكتوريا ألبوكيرك، من ركلة جزاء، إثر عرقلة جيزيلا روبليدو داخل المنطقة (90+6).

وظهرت خبرة لاعبات أرسنال في الوقتين الإضافيين، عندما تمكّنت فورد من تسجيل هدف قاتل حسمت من خلاله اللقب لمصلحة أصحاب الأرض (104).

وحلّ جوثام الأميركي ثالثاً بفوزه على الجيش الملكي المغربي 4-0 في مباراة الميدالية البرونزية.