عودة لورينسي تعزز خيارات خورفكان قبل لقاء الظفرة

فيصل النقبي (خورفكان)

يقترب البرازيلي لورينسي من العودة إلى صفوف خورفكان بعد تعافيه من الإصابة، حيث بات جاهزاً فنياً وبدنياً للمشاركة، وسط تكهنات باقتراب المدرب الكرواتي دامير كرزنار من الدفع به في المواجهة المقبلة أمام الظفرة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وتحمل المباراة أخباراً سارة للجهاز الفني بعودة الثلاثي الغائب عن لقاء شباب الأهلي، وهم عبدالله النقبي وكايكي وحمدان البشر، ما يمنح الفريق حلولاً إضافية ويعزز عمق التشكيلة في هذه الجولة المهمة.

وكان خورفكان قد ودّع منافسات كأس رئيس الدولة عقب خسارته أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-1، ليحوّل الفريق تركيزه الكامل إلى منافسات الدوري خلال المرحلة المقبلة.