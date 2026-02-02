الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عودة لورينسي تعزز خيارات خورفكان قبل لقاء الظفرة

عودة لورينسي تعزز خيارات خورفكان قبل لقاء الظفرة
2 فبراير 2026 11:58

فيصل النقبي (خورفكان)
يقترب البرازيلي لورينسي من العودة إلى صفوف خورفكان بعد تعافيه من الإصابة، حيث بات جاهزاً فنياً وبدنياً للمشاركة، وسط تكهنات باقتراب المدرب الكرواتي دامير كرزنار من الدفع به في المواجهة المقبلة أمام الظفرة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
وتحمل المباراة أخباراً سارة للجهاز الفني بعودة الثلاثي الغائب عن لقاء شباب الأهلي، وهم عبدالله النقبي وكايكي وحمدان البشر، ما يمنح الفريق حلولاً إضافية ويعزز عمق التشكيلة في هذه الجولة المهمة.
وكان خورفكان قد ودّع منافسات كأس رئيس الدولة عقب خسارته أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-1، ليحوّل الفريق تركيزه الكامل إلى منافسات الدوري خلال المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تدشّن ميدان رماية جديداً في الظفرة
اتفاقية بين «الإمارات للطاقة النووية» و«معاً»
الظفرة
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©