الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماروتا يُدين إلقاء مقذوف ناري خلال الفوز على كريمونيزي

ماروتا يُدين إلقاء مقذوف ناري خلال الفوز على كريمونيزي
2 فبراير 2026 12:05

ميلانو (رويترز)
أدان جوسيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الحادث، الذي أُلقي فيه مقذوف من المدرجات ويُزعم أنه أصاب إميل ​أوديرو حارس مرمى صاحب الأرض، وذلك خلال ‌فوز فريقه 2-صفر على ملعب ​كريمونيزي في الدوري أمس ⁠الأحد.
وفي بداية الشوط الثاني ألقي مقذوف ناري على الملعب وسقط بالقرب من أوديرو حارس كريمونيزي، الذي سقط أرضاً، ⁠لكنه لم يُصب بسوء.
ولم يبدُ أن ⁠الدولي الإندونيسي قد أصيب، وبعد تأخير قصير وفحوصات طبية واصل اللعب.
وقال ماروتا ​لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «أنا هنا لأدين هذا التصرف الأحمق الذي يتعارض بشكل صارخ مع الروح الرياضية. الرياضة لها قيم بعيدة كل البعد ​عما رأيناه. أعلم أن السلطات تحقق في الأمر، لكن ربما كان هذا التصرف منفرداً، لذلك سننتظر قبل إبداء المزيد من ‍الآراء. ومع ذلك، أعتقد أن ⁠ما أعتقده يشاركني ​فيه جميع مشجعي إنتر. أشكر أوديرو: بفضل احترافيته، استمرت ​المباراة حتى النهاية. من واجبنا نشر ‍الثقافة، لم نكن نتوقع حدوث شيء كهذا، ونحن ندينه بأقوى العبارات».
وسيواجه إنتر، الذي يتصدر الدوري برصيد 55 نقطة من 23 مباراة، ساسولو يوم الأحد ‌المقبل.

أخبار ذات صلة
نابولي يحوّل تركيزه إلى لقب الدوري بعد وداع «الأبطال»
إنتر يرفض التفريط في لويس هنريكي رغم اهتمام بورنموث
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
ساسولو
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©