الأسطورة ليبرون يقتحم «كل النجوم» للمرة الـ 22 توالياً

نيويورك (أ ف ب)

اختير الأسطورة ليبرون جيمس، الأحد، للمشاركة في مباراة «كل النجوم» بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) للمرة الـ 22 توالياً، بعد ضم لاعب لوس أنجلوس ليكرز البالغ 41 عاماً إلى احتياطيي المنطقة الغربية.

ولم يُنتخب جيمس ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه كان بين سبعة احتياطيين في المنطقتين الشرقية والغربية اختارهم مدربو الدوري.

وتقام مباراة «كل النجوم» الـ 75 في 15 فبراير في لوس أنجلوس، وفق صيغة جديدة تتضمن فريقاً من لاعبي العالم وفريقين من نجوم الولايات المتحدة، على أن يضم كل فريق ما لا يقل عن ثمانية لاعبين.

ويبلغ معدل جيمس، الهداف التاريخي للدوري والمتوج أربع مرات بلقب أفضل لاعب وأربع مرات بلقب الدوري، 21.9 نقطة و6.6 تمريرة حاسمة و5.8 متابعة و1.1 سرقة للكرة في 30 مباراة مع ليكرز (29-18) هذا الموسم.

لكن إصابات متعددة أثّرت عليه، وقد شكّك كثيرون في أحقيته بمقعد في مباراة النجوم هذا الموسم.

قال جيمس بعد خسارة ليكرز أمام نيكس 100-112 ليلة الأحد، التي سجل فيها 22 نقطة: «أشعر بتواضع كبير. المدربون هم من صوّتوا، صحيح؟ لذا كل الاحترام لهم، ولرؤيتهم أنني ما زلت أقدّم هذا المستوى في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرتي».

وأضاف: «وأن أكون قادراً على خوض كل النجوم يعني الكثير لعائلتي، وللأشخاص الذين تابعوا مسيرتي، ولمحبّي ليبرون الأوفياء. لقد تابعوا رحلتي، ومن المجزي دائما، من منظور التواضع، أن تُكافأ على ما تبذله من جهد».

ولم يشارك جيمس في مباراة كل النجوم الموسم الماضي بسبب الإصابة.

قال مدربه في ليكرز جيه جيه ريديك: «عندما تفكر في لاعب نجم، فإن فترة ذروته تتمثل في سنوات اختياره لتشكيلة كل النجوم. هو تقريباً يعيش ذروة مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً. هذا أمر لا يصدّق. لم يحدث من قبل، ويمكنك أن تسميه خارجاً عن المألوف أو غير مسبوق. إنه أمر مذهل ويعكس حجم العمل الذي يبذله».

وقال زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش: «بالطبع يستحق ذلك. ما زال يلعب بمستوى رفيع رغم عمره. إنه أمر مذهل أن أتشارك الملعب معه».

وانضم جيمس إلى احتياطيي الغرب إلى جانب أنتوني إدواردز (مينيسوتا)، الكندي جمال موراي (دنفر)، تشيت هولمغرين (أوكلاهوما سيتي)، كيفن دورانت (هيوستن)، ديفن بوكر (فينيكس)، والإسرائيلي ديني أفيديا (بورتلاند).

واختير بين احتياطيي الشرق كل من جايلن جونسون (أتلانتا)، دونوفان ميتشل (كليفلاند)، الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز (نيويورك)، الكاميروني باسكال سياكام (إنديانا)، نورمان باول (ميامي)، سكوتي بارنز (تورونتو)، وجايلن دورين (ديترويت).

ويتولى مفوض الدوري آدم سيلفر اختيار أي بدلاء في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة.

أما بالنسبة للاعبين الأساسيين الذين أُعلن عنهم الشهر الماضي في الغرب، فهم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي)، دونتشيتش (لوس أنجلوس ليكرز)، الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر)، ستيفن كوري (جولدن ستايت)، والفرنسي فيكتور ويمبانياما (سان أنتونيو).

وفي الشرق ضمّت التشكيلة الأساسية اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي)، جايلن براون (بوسطن)، تايريز ماكسي (فيلادلفيا)، جايلن برونسون (نيويورك)، وكايد كانينجهام (ديترويت).