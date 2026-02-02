خيول ياس تحلّق بـ «الثلاثية» في حفل السباق الثامن بالعين

عصام السيد (العين)

أحرزت خيول ياس للسباقات، ثلاثية لافتة في السباق «الثامن»، لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي تألّف من 9 أشواط، بمشاركة 135 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية 520 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول ياس للسباقات عبر «صارم»، بإشراف إيريك ليجري، وقيادة قيس البوسعيدي، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس عبر «ياسات»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس البرازيلي سلفستر دي سوزا، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة، مهرات وأفراس (أ) عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

واكتملت الثلاثية لخيول ياس للسباقات عبر «عمار»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوزا، «ثنائية» في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول العربية تكافؤ (80-100)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.

واستهل «مبهر العين» للمالك والمدرب غدير عبد الله عايض المنصوري، بقيادة ساندرو بايفا، الفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ونال «أي بي طحان» لعبد الرحيم سالم، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العر بية تكافؤ (0-75)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وانتزع «أس معدن» لمزرعة العين، بإشراف ماسيج كاتشبريك، وقيادة صمويل ليجري، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة مهرات وأفراس (ب)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وفاز «أطلس» لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، بجائزة الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وأهدي «جبران» لنورا للسباقات، الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس راي داوسون، بفوز مستحق بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ) للخيول العربية تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ومنح «الزافي» الثنائية للمالك علي عبد العزيز العويس، والمدرب حمد المرر، والفارس البرازيلي برناردو بينيرو، بفوز خاطف بالشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب) للخيول العربية تكافؤ (0-70)، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وحضر السباق جمهور غفير من محبّي سباقات الخيول، يتقدمهم محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية، وسعيد المهيري، ممثّل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين.