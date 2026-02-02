«الأولمبية» تحتفي بأول مشاركة إماراتية في «الألعاب الشتوية»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية و«سكي دبي»، بالرياضيين المشاركين في النسخة السادسة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو–كورتينا 2026»، وذلك خلال حفل أُقيم في «سكي دبي»، قبيل مغادرتهم إلى إيطاليا بعد غد «الأربعاء».

وتُسجَّل مشاركة دولة الإمارات في هذه الدورة كأول حضور لها في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، من خلال الرياضيين أليكساندر استريجي وبيرا هودسون، اللذين يخوضان منافسات التزلج الألبي، ضمن برنامج المنافسات الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، في دورة تشهد مشاركة نحو 2900 رياضي من نخبة لاعبي العالم، يتنافسون على 114 مجموعة من الميداليات ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً.

وحضر الفعالية هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وجمعة محمد الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم علي خادم، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حسين خادم، رئيس لجنة السكي والسنوبورد، ومحمد عارف، المدير الفني في الاتحاد، إلى جانب محمد العتري، المدير التنفيذي العام للعمليات في شركة ماجد الفطيم.

وشهدت الفعالية فقرات متنوعة، تقديراً لجهود الرياضيين والأجهزة الفنية المرافقة لهم خلال الفترة الماضية، التي تُوّجت بالتأهل التاريخي إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث قُدِّمت استعراضات فنية على المنحدرات الثلجية، تخللها حمل علم دولة الإمارات، في مشهد احتفالي يعكس رمزية المشاركة الأولى في هذا المحفل الأولمبي العالمي.

وأكد هامل القبيسي أن مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو–كورتينا 2026» تمثّل محطة تاريخية تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة سنوات من العمل المنهجي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأوضح القبيسي أن لاعبي المنتخب خضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، ومعسكرات نوعية، ومشاركات دولية أسهمت في صقل مهاراتهم، منوهاً بالشراكة الاستراتيجية مع «سكي دبي» بوصفها الحاضنة الأساسية لتطوير الرياضات الشتوية في الدولة، ودورها المحوري في إعداد الرياضيين وفق أعلى المعايير العالمية.

واختتم القبيسي تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يواصل جهوده لتطوير هذه الرياضة وترسيخ مكانة الدولة دولياً، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى رفع علم الإمارات في المحافل العالمية وإلهام الأجيال القادمة للسير على نهج التميز.

من جانبه، أكد محمد العتري، المدير التنفيذي العام للعمليات في شركة ماجد الفطيم، أن تأهل أليكساندر استريجي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، يمثل محطة فارقة تُجسِّد حصيلة عِقد كامل من الاستثمار الاستراتيجي في منظومة الرياضات الشتوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن انطلاقة اللاعب من منحدرات «سكي دبي» في سن الثالثة، وصولاً إلى الساحة الأولمبية العالمية، تعكس تكامل الرؤية الطموحة مع البنية التحتية عالمية المستوى.

ويضم وفد المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كلاً من هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وإبراهيم علي خادم، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حسين خادم، رئيس لجنة السكي والسنوبورد، إلى جانب الجهاز الفني المكوَّن من محمد مولاي وكلاوس كاستلونغر، مدربي منتخب الإمارات الوطني للتزلج الألبي، واللاعبين أليكساندر استريجي وبيرا هودسون.