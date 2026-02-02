الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بطل دوري الإمارات للمؤسسات

«هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بطل دوري الإمارات للمؤسسات
2 فبراير 2026 12:45

أبوظبي (الاتحاد)
تُوّج فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني بلقب دوري الإمارات للمؤسسات لسباعيات كرة القدم للمرة الثانية، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق مجموعة موانئ أبوظبي بنتيجة 2-0، في البطولة التي نُظمت تحت إشراف مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة فالكون الرياضية، وبمشاركة 10 فرق من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
وجاء هذا التتويج نتيجةً للأداء المتميز الذي قدّمه فريق الهيئة طوال منافسات البطولة، وما أظهره من روح رياضية عالية ومستوى فني متقدم، ما عكس جاهزية الفريق وقدرته على المنافسة وتحقيق الإنجازات.
وتُعد البطولة مبادرة رياضية مخصّصة لموظفي المؤسسات، في إطار دعم المبادرات الرياضية المجتمعية وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمع مؤسسي نشط ومستدام، وتهدف إلى دعم الموظفين وتعزيز بيئة عمل صحية ونشطة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الرياضة المؤسسية، وتشجيع ممارسة كرة القدم كجزء من أسلوب الحياة الصحي داخل بيئات العمل.

