فريق الإمارات يواجه «ذئاب دبي» على صدارة الكأس الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

تُستأنف يوم غد كأس دبي الذهبية للبولو في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بإقامة مباراتين في الجولة الثانية، تجمع الأولى بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وتكمُن أهمية المباراة في كونها تجمع بين الفريقين اللذين فازا في مباراتهما الافتتاحية، حيث فاز فريق الإمارات على فريق بنجاش وفريق ذئاب دبي على فريق جهانجيري ويسعى كل فريق جاهداً لإضافة فوز ثانٍ إلى رصيده لمواصلة المنافسة على الصدارة قبل أن يدخل في حسابات معقدة.

ويمثل فريق الإمارات كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسلفادور جاوريتش (5) ولوكاس مونتيفيردي جونيور (9) وروسيندو توريجويتار (6) بينما يمثل فريق بنجاش كل من حيدر بنجاش ويمثل فريق ذئاب دبي كل من حبتور الحبتور (1) وسيزار كريسبو (6) وفيليكس ايسين (7) وسانتياجو لابورد (6).

وفي الرابعة عصراً، سيكون عشاق اللعبة على موعد مع المباراة الثانية التي تجمع بين الفريقين الجريحين اللذين خسرا لقاء الافتتاح، وهما فريق غنتوت وفريق بنجاش، ويطمع كل منهما في بذل أقصى جهد في سبيل الفوز، وأن يضمّد جراحه على حساب منافسه حتى لا يخرج صفر اليدين، خاصة أن البولو لا يعرف التعادل، مع الوضع في الاعتبار أن فريق غنتوت سيلعب مباراته المقبلة مع فريق ذئاب دبي يوم الجمعة المقبل، وهي مباراة تُعد صعبة فيما سيلعب فريق بنجاش أمام فريق جهانجيري وهي مباراة متكافئة نسبياً.

وينتظر أن يلعب فريق غنتوت بتشكيل يضم كلاً من علي المري (0) وبابلو يورينتي (6) وماركوس أرايا (7) وخوان جاوريتش (7) بينما يمثّل فريق بنجاش كل من حيدر بنجاش وفيديريكو فون بوتوبسكي (5) وتوماس يورينتي جونيور (7) وألفريدو كابيلا (8).