أصحاب الهمم في قلب «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يتأهب أكثر من 111 رياضياً من أصحاب الهمم لمشاركة مرتقبة في فعاليات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة تتجاوز 25 ألف رياضي من أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في 30 رياضة متنوعة.

ويشهد الحدث المرتقب حضوراً فاعلاً لأصحاب الهمم، الذين يشكّلون ركيزة أساسية في الفعاليات الرياضية، في تجسيد عملي لمفاهيم الشمول المجتمعي، وتعزيز دورهم المحوري في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة الحيوية والنشاط.

وتنسجم مشاركة الرياضيين من أصحاب الهمم مع فلسفة ألعاب الماسترز، التي تفتح باب المشاركة أمام جميع الأفراد من عمر 30 عاماً فما فوق، تجسيداً لمفهوم «الرياضة مدى الحياة»، الهادف إلى تعزيز النشاط البدني، ودعم الشمول المجتمعي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب. كما تمثّل الألعاب محطة مهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة والرفاه، وتعكس دور دولة الإمارات في قيادة مبادرات التغيير الإيجابي المرتكز على الإنسان والمجتمع.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشاركة المرتقبة تأتي في إطار جهود دعم دمج أصحاب الهمم في الرياضة البارالمبية، وفتح آفاق أوسع أمام الرياضيين من ذوي الإعاقة للمشاركة والتألق على الساحة الدولية.

وأوضح الهاملي أن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة البارالمبية الإماراتية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للماسترز أبوظبي 2026، تشمل حزمة من المبادرات والبرامج المصاحبة، التي تهدف إلى توفير التسهيلات الرياضية والتدريبية، إلى جانب تهيئة بيئة مواتية تُمكّن الرياضيين من المشاركة الفاعلة في مختلف المنافسات.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة أصحاب الهمم في الرياضة الإماراتية والعالمية، مؤكداً حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على فتح قنوات التعاون مع الجهات الرياضية الكبرى، بما يسهم في تمكين الرياضيين من الوصول إلى منصات المنافسة الدولية، وخلق بيئة رياضية شاملة تتيح لجميع الرياضيين، بمن فيهم أصحاب الهمم، التنافس على أعلى المستويات.

وأضاف أن ألعاب الماسترز تُعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، التي تجمع الرياضيين من مختلف الأعمار والخبرات، وتشكل منصة ملهمة لاحتضان المواهب الرياضية وإبراز قصص الإصرار والتحدي، بما في ذلك قصص أصحاب الهمم الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن الإرادة والتدريب قادران على تجاوز أي تحديات جسديّة.

وقال الهاملي: «بدأنا في اللجنة البارالمبية الوطنية الإعداد للمشاركة في هذا الحدث منذ وقت مبكر، عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للماسترز أبوظبي 2026، وحرصنا على إشراك الرياضيين من أصحاب الهمم، سواء على المستوى المحلي أو من خلال دعوة الجميع للمشاركة في هذه البطولة العالمية، التي نراها محطة مضيئة في تاريخ الرياضة بمدينة أبوظبي».

وأضاف: «معظم اللاعبين المشاركين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، وقد سجل عدد كبير منهم للمشاركة، لما تمثله البطولة من فرصة لممارسة الرياضة أو العودة إليها من جديد في ألعاب متنوعة، وقد كان للألعاب البارالمبية نصيب وافر ضمن البرنامج، حيث استقر الرأي على مشاركة أصحاب الهمم في نحو عشر رياضات مختلفة».

وأشار الهاملي إلى ثقته بنجاح البطولة، قائلاً: «نثق في قدرة اللجنة المنظمة على إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات وأبوظبي، التي تمتلك تاريخاً حافلاً في تنظيم البطولات الكبرى، ومنها دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي شكّلت نموذجاً ناجحاً من حيث الحضور والمشاركة الدولية».

الهاملي في الميدان

أكد محمد الهاملي مشاركته الشخصية في الحدث، قائلاً: «سأشارك في أكثر من لعبة، من بينها الماراثون وكرة الطائرة، والمشاركة بالنسبة لي رمزية ورسالة تحفيزية لبقية الرياضيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين في القطاع الرياضي. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً في البطولات القادمة».