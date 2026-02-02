الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فريق دبي لكرة السلة يحتفل بـ«عام الأسرة» في الدوري الأدرياتيكي

2 فبراير 2026 14:30

 
دبي (الاتحاد)


واصل فريق دبي لكرة السلة منذ انطلاق مسيرته، في النمو المتسارع للعبة على مستوى الدولة، من زيادة الإقبال على الأكاديميات الرياضية، إلى استقبال أكثر من 80 ألف مشجع في كوكاكولا أرينا لمتابعة مبارياته. واحتفاءً بالمجتمع الذي يشكّل جوهر هذه الرحلة، نظم الفريق أول «يوم الأسرة» في تاريخه، تماشياً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات.
وشهدت مباراة فريق دبي لكرة السلة أمام نادي إيجوكيا البوسني حضوراً لافتاً تجاوز 4900 متفرج، حيث استقبل الفريق العائلات ومحبي كرة السلة في يوم مخصّص للاحتفاء بشغف اللعبة وروحها المجتمعية.

وتضمن الحدث أنشطة تفاعلية بمشاركة أكاديمية فريق دبي لكرة السلة، إلى جانب لقاءات مباشرة مع نجوم الفريق نيت ماسون، ديفيس بيرتانس، بوجي إليس وكوستا كونديتش. واكتملت الأجواء المميزة داخل وخارج الملعب بفوز الفريق الخامس عشر على التوالي في الدوري الأدرياتيكي (ABA).
وأعرب المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، يوريكا جوليماتس، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير، قائلاً: «كان من الرائع رؤية هذا العدد من العائلات والأطفال في المدرجات. المجتمع حاضر معنا، وهذا هو جوهر كرة السلة، والأمر يتعلق بالأطفال ورغبتهم في حضور المباريات، وممارسة اللعبة، وإيجاد قدوة لهم في الفريق. كلما نجحنا في هذا الجانب، أصبحنا نادياً أقوى وأكثر نجاحاً. دعمهم كان مميزاً، ونتطلع لرؤيتهم مجدداً في المباراة المقبلة».
ويستعد فريق دبي لكرة السلة لخوض واحد من أبرز أسابيع اليوروليج في تاريخ المدينة، حيث يواجه نادي أولمبياكوس يوم غدٍ الثلاثاء، قبل أن يواجه فريق ريال مدريد يوم الخميس، في مواجهتين من العيار الثقيل.
ومع حفاظه على صدارة ترتيب الدوري الأدرياتيكي، يواصل فريق دبي لكرة السلة مشواره بثبات نحو المنافسة على مقعد في الأدوار الإقصائية من اليوروليج. وشهد النصف الثاني من الموسم عودة عدد من اللاعبين إلى أفضل مستوياتهم بعد بداية صعبة، إلى جانب بروز أسماء جديدة تسهم في تعزيز قوة الفريق.

