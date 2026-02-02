الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نادي العين يوقّع اتفاقية استراتيجية مع «هنكوك للإطارات»

نادي العين يوقّع اتفاقية استراتيجية مع «هنكوك للإطارات»
2 فبراير 2026 16:25


العين (وام)
وقّع نادي العين اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة Hankook Tire & Technology مدتها ثلاثة أعوام، اعتباراً من العام 2026 وحتى العام 2028، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للنادي كعلامة رياضية عالمية جاذبة للشركات الدولية الرائدة.
وقّع الاتفاقية من جانب نادي العين راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، ومن جانب شركة هنكوك جون وو كيم، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تتضمن الاتفاقية حقوق الظهور الإعلاني لعلامة هنكوك التجارية ضمن المنصات الإعلامية والتسويقية لنادي العين، بما يشمل اللوحات الإعلانية، ومنصات التواصل الجماهيري، وشاشات استاد هزاع بن زايد.
حضر مراسم التوقيع الدكتور سوريندر سينج كاندهاري، رئيس مجموعة الدوبوي، بمشاركة لاعبي الفريق الأول عبدالكريم تراوري ومارسيل راتنيك، في تأكيد على البُعد الرياضي والتسويقي للشراكة.
وجرى في ختام الفعالية تبادل الدروع التذكارية، إلى جانب إهداء ممثلي الشريك قمصان نادي العين الرسمية الموقّعة من نجوم الفريق.

