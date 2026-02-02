الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تتويج أبطال العامة ملّاك بكأس محمد بن راشد للصقور

تتويج أبطال العامة ملّاك بكأس محمد بن راشد للصقور
2 فبراير 2026 16:45

 
 
دبي (وام)
صعد الفائزون بالمراكز الأولى في فئة العامة ملّاك إلى منصة التتويج في ختام منافسات قوية ضمن كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة الهباب، وذلك بعد أربعة أيام متواصلة شهدت إقامة 28 شوطاً، بمشاركة تجاوزت ألف طير، لتؤكد البطولة مكانتها واحدة من أكبر بطولات الصقارة من حيث عدد الأشواط وقوة المشاركين والجوائز التي تتجاوز 23 مليون درهم.
وفي أشواط بيور جير تألق سعيد أحمد الكندي بإحراز رمز الفرخ بالطير 07 بزمن 16.491 ثانية، ثم عاد ليتصدر رمز الجرناس بالطير هادي بزمن 16.701 ثانية، فيما سجل خلفان نادر القبيسي وراشد محمد المنصوري مراكز متقدمة بفوارق زمنية طفيفة.
وفي منافسات القرموشة فاز محمد خلفان المنصوري برمز الفرخ بالطير الهبوب بزمن 16.839 ثانية، بينما حسم جمعة عبد الله الفلاحي رمز الجرناس بالطير جي 2 بزمن 16.875 ثانية، وسط تقارب لافت في النتائج.
وشهدت البطولة انطلاق أشواط فئة الشيوخ، حيث حقق فريق إف 3 المركز الأول في رمز الفرخ لفئة الجير شاهين، فيما واصل فريق إف 3 إس حضوره بحصد مراكز متقدمة في أشواط الجرناس.
وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، أن الكأس تُمثّل منصة جامعة للصقارين من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في صون الموروث وترسيخ مكانة الصقارة رياضة تراثية أصيلة، مع مواصلة تطوير التنظيم ورفع مستوى التنافس الفني في كل موسم.
 
 

