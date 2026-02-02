«إصابة الساق» تبعد رافينيا عن برشلونة



برشلونة (رويترز)

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم إن مهاجمه رافينيا سيغيب ​عن الملاعب لمدة أسبوع بعد ‌إصابته في ساقه اليمنى، بعد ​أن اضطر اللاعب ⁠البرازيلي ‌للخروج بين الشوطين خلال فوز فريقه 3-1 على إلتشي يوم السبت الماضي.

وغاب ⁠اللاعب (29 عاما)، الذي ⁠سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، ​عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر الماضي.

وأضاف برشلونة ​في بيان «يعاني ‍رافينيا من إجهاد في عضلات ساقه اليمنى.. ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه ‍أسبوعا واحدا».

وسيغيب اللاعب ⁠عن مباراة ​الفريق خارج أرضه أمام ألباسيتي في دور ​الثمانية لكأس الملك غدا ‍الثلاثاء، ويتقدم برشلونة المتصدر، الساعي للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في أربع سنوات، بفارق نقطة واحدة عن ‌ريال مدريد.