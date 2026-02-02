وفد رياضي تركي يزور نادي الإمارات



رأس الخيمة (وام)

زار وفد رياضي من جمهورية تركيا نادي الإمارات برأس الخيمة في إطار تعزيز العلاقات الرياضية الدولية وبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الرياضية، كان في استقبال الوفد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأيمن هارون مديره التنفيذي.

جرى خلال الزيارة بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات رياضية متعددة، شملت تبادل الخبرات الفنية والإدارية، ودراسة فرص التعاون في البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرياضي وتعزيز الشراكات المستقبلية.

ضم الوفد الرياضي التركي متين كوركماز رئيس نادي أضنة دمير سبور ومدير كرة القدم به وأولجون أيدن الرئيس السابق لنادي جيرسون سبور، والذي تولى رئاسة عدد من أندية كرة القدم في الدوري الممتاز في كل من مقدونيا والبوسنة وبلجيكا، إضافة إلى إرهان دنيز بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينج مرتين وبطل أوروبا أربع مرات في رياضة المواي تاي، ونورحيات دنيز التي تُعد من أبرز البطلات على مستوى العالم والتي حققت لقب بطولة العالم أربع مرات، وبطولة أوروبا ست مرات في رياضتي الكيك بوكسيج والمواي تاي، إلى جانب فوزها بلقب بطولة أوروبا في الملاكمة مرة واحدة، وتتويجها بلقب بطلة تركيا 28 مرة.

وأكد محمود حسن الشمسي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص نادي الإمارات الثقافي الرياضي على بناء علاقات استراتيجية مع الأندية والمؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بما يخدم مسيرة النادي ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بشكل عام.